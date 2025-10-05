https://sarabic.ae/20251005/انتهاء-عمليات-الاقتراع-في-انتخابات-مجلس-الشعب-بجميع-المحافظات-السورية-وبدء-عمليات-فرز-الأصوات-1105648864.html
انتهاء عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب بجميع المحافظات السورية وبدء عمليات فرز الأصوات
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات السورية، اليوم لأحد، انتهاء عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب بجميع المحافظات. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات السورية، نوار نجمة، بدء عمليات فرز الأصوات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي.وأكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق اليوم، أن "سوريا استطاعت، خلال أشهر قليلة، تنظيم عملية انتخابية تتناسب مع الظروف الراهنة"، على حد قوله.وأشار الشرع، خلال تفقده سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية بدائرة دمشق، إلى "أهمية هذه اللحظة التاريخية لجميع السوريين لبناء وطنهم من جديد".وأضاف الشرع أن "هناك العديد من القوانين المعلقة، التي تحتاج إلى تصويت لدفع عجلة البناء والازدهار"، مؤكدًا أن "متابعة الحكومة ستستمر لضمان الشفافية والمساءلة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وتجري في سوريا، اليوم الأحد، انتخابات برلمانية لأول مرة، منذ رحيل حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وستنتخب الهيئات الناخبة 140 نائبا من أصل 210 أعضاء في البرلمان، بينما يُعيّن الرئيس الانتقالي 70 نائبا.وفي نهاية يوليو/ تموز 2025، استلم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، الذي أدخل تغييرات جوهرية، بما في ذلك زيادة عدد مقاعد البرلمان من 150 إلى 210 مقاعد، مع تخصيص 20% على الأقل للنساء.وفي أغسطس/ آب 2025، وفي ظل التصعيد في محافظة السويداء جنوبي سوريا، قرر الشرع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في سوريا في 15 يوليو 2024، إبان رئاسة بشار الأسد للبلاد، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2025، تم حلّ مجلس الشعب من قبل السلطات السورية الجديدة، ومنذ ذلك الحين، تعمل البلاد في إطار انتقالي أنشأته الحكومة السورية الانتقالية.
