بعد 52 عاما من حرب أكتوبر.. مصر وإسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟
© Photo / EgyArmySpoxالجيش المصري
© Photo / EgyArmySpox
تابعنا عبر
في الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، شن الجيش المصري هجوما واسعا على القوات الإسرائيلية التي احتلت شبه جزيرة سيناء خلال حرب الـ 5 من يونيو/ حزيران 1967، وكان الهجوم بداية لتحريرها بصورة كاملة.
جاء هجوم الجيش المصري (متزامنا مع هجوم الجيش السوري على القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل) بعد سنوات من الإعداد، بدأت عقب الهزيمة مباشرة بعمليات خاصة داخل عمق المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل واستمرت بصورة أكثر شراسة خلال حرب الاستنزاف.
11 نوفمبر 2024, 19:57 GMT
وتلى ذلك سنوات من الإعداد العسكري لقوات الجيش المصري وعتاده العسكري، الذي اعتمد بصورة واسعة على الأسلحة السوفيتية خاصة في الأسلحة البرية والجوية وأنظمة الدفاع الجوي، التي أسهمت في توفير غطاء جوي للقوات البرية غرب القناة ثم تأمينها خلال العبور إلى شرق القناة أثناء الحرب.
ومنذ ذلك الحين، تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب أكتوبر، التي تمثل يوما وطنيا لجميع المصريين، عبرت عنه منشورات المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيانات تحمل عنوان "إرادة شعب صنعت مجد".
ويسلط ذلك الضوء على القدرات الحالية للجيش المصري في 2025، ومقارنتها بالقدرات العسكرية لإسرائيل، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
الجيش المصري
يصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والـ 4 في الشرق الأوسط ورقم 19 عالميا ويضم مليون و220 ألف جندي يمثلون قوته البشرية، إضافة إلى عتاد عسكري ضخم يضم ثامن قوة جوية في العالم وسادس قوة دبابات وامس قوة مدفعية.
القوات العاملة: 440 ألف جندي.
القوات الاحتياطية: 480 ألف جندي.
قوات شبه عسكرية: 300 ألف جندي.
القوات الجوية: 1093 طائرة حربية.
القوات البرية تضم:
3620 دبابة.
أكثر من 41 ألف مركبة عسكرية.
1056 مدفعا ذاتي الحركة.
962 مدفعا مقطورا.
528 راجمة صواريخ.
كما يصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 عالميا بـ 150 وحدة بحرية تشمل:
حاملتي مروحيات.
13 فرقاطة.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
62 سفينة دورية.
17 كاسحة ألغام بحرية.
الجيش الإسرائيلي
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ 15 عالميا ورقم 9 في آسيا، وتضم قوته البشرية 170 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 16 عالميا بـ 611 طائرة حربية، بينما تضم قواته البرية:
1300 دبابة.
نحو 36 ألف مركبة عسكرية.
352 مدفعا ذاتي الحركة.
171 مدفعا ميدانيا.
183 راجمة صواريخ.
أما الأسطول الحربي الإسرائيلي فيضم 62 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 45 عالميا بينها 7 كورفيتات و5 غواصات و46 سفينة دورية.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
© Sputnik