بعد 52 عاما من حرب أكتوبر.. مصر وإسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟

بعد 52 عاما من حرب أكتوبر.. مصر وإسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟

في الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، شن الجيش المصري هجوما واسعا على القوات الإسرائيلية التي احتلت شبه جزيرة سيناء خلال حرب الـ 5 من يونيو/ حزيران 1967

جاء هجوم الجيش المصري (متزامنا مع هجوم الجيش السوري على القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل) بعد سنوات من الإعداد، بدأت عقب الهزيمة مباشرة بعمليات خاصة داخل عمق المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل واستمرت بصورة أكثر شراسة خلال حرب الاستنزاف.وتلى ذلك سنوات من الإعداد العسكري لقوات الجيش المصري وعتاده العسكري، الذي اعتمد بصورة واسعة على الأسلحة السوفيتية خاصة في الأسلحة البرية والجوية وأنظمة الدفاع الجوي، التي أسهمت في توفير غطاء جوي للقوات البرية غرب القناة ثم تأمينها خلال العبور إلى شرق القناة أثناء الحرب.ومنذ ذلك الحين، تحتفل مصر كل عام بذكرى حرب أكتوبر، التي تمثل يوما وطنيا لجميع المصريين، عبرت عنه منشورات المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيانات تحمل عنوان "إرادة شعب صنعت مجد".ويسلط ذلك الضوء على القدرات الحالية للجيش المصري في 2025، ومقارنتها بالقدرات العسكرية لإسرائيل، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.الجيش المصرييصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والـ 4 في الشرق الأوسط ورقم 19 عالميا ويضم مليون و220 ألف جندي يمثلون قوته البشرية، إضافة إلى عتاد عسكري ضخم يضم ثامن قوة جوية في العالم وسادس قوة دبابات وامس قوة مدفعية.كما يصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 عالميا بـ 150 وحدة بحرية تشمل:الجيش الإسرائيلييصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ 15 عالميا ورقم 9 في آسيا، وتضم قوته البشرية 170 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 16 عالميا بـ 611 طائرة حربية، بينما تضم قواته البرية:أما الأسطول الحربي الإسرائيلي فيضم 62 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 45 عالميا بينها 7 كورفيتات و5 غواصات و46 سفينة دورية.

