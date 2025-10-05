https://sarabic.ae/20251005/مراسلات-رسمية-تكشف-تعرض-غريتا-ثونبرغ-لسوء-معاملة-داخل-السجون-الإسرائيلية-1105637483.html

كشفت مراسلات وزارة الخارجية السويدية مع أقارب ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ، المحتجزة في إسرائيل بعد مشاركتها في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، عن...

وتشمل هذه الظروف القاسية التي تعرضت لها ثونبرغ، زنازين مليئة بالبراغيث، ونقص الطعام والماء، وإصابات جلدية يُعتقد أنها ناجمة عن لدغات البراغيث.وأفاد مسؤولون من السفارة السويدية بأن غريتا ثونبرغ (22 عاما) أخبرت عن الجفاف ونقص الغذاء، كما أنها أُجبرت على حمل الأعلام الإسرائيلية أثناء التقاط صور لها، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأكد ناشط آخر أن غريتا ثونبرغ، عُرضت بعلم إسرائيلي كـ"غنيمة"، وذكرت منظمة "عدالة" الحقوقية، أن "المحتجزين تُركوا لساعات بلا طعام أو ماء ودون تمثيل قانوني، فيما لم تحصل ثونبرغ سوى على علبة رقائق أمام الكاميرات".ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

