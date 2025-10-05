https://sarabic.ae/20251005/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نتوقع-تنفيذ-اتفاق-غزة-قريبا-وسنصعد-القتال-في-حال-تعثره-1105637887.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع تنفيذ اتفاق غزة قريبا وسنصعد القتال في حال تعثره
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأنه يتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، "قريبا" مع الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، معزيًا ذلك إلى "الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل في مدينة غزة"، على حد تعبيره.
وأوضح كاتس، خلال مراسم تأبين لجنود إسرائيليين قتلوا في حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أن "مبادرة ترامب تهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح "حماس"، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، مع بقاء قوات إسرائيلية في المناطق المسيطرة لحماية التجمعات السكانية والتصدي لأي تهديد".
وأضاف أن "سبب التحول المحتمل في موقف "حماس"، هو شدة الضغط العسكري على غزة"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأكد أن "الجيش الإسرائيلي متمركز في قلب المدينة ومستعد لكل الاحتمالات"، وأنه في حال رفضت "حماس" الإفراج عن الرهائن، "فستُصعّد إسرائيل ضرباتها حتى هزيمة الحركة وتحقيق إطلاق سراح جميع المحتجزين"، على حد قوله.
ومساء أول أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان ترامب، قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.