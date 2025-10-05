4 دول عربية تتخذ إجراءات للاستفادة من كنوزها المعدنية
انتعش مجال التعدين في المنطقة العربية بشكل ملحوظ لدى العديد من الدول، مدفوعة برغبتها في الاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن النادرة، وتحديدا المستعملة في الطاقة النظيفة، فضلًا عن تعزيز خطط تنويع الاقتصاد.
وتعج المنطقة العربية باحتياطيات ضخمة ومتنوعة من المعادن، منها الذهب والحديد والفوسفات، بالإضافة إلى مواد خام استراتيجية مثل النحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن.
وتُشكل هذه الثروات ركيزة أساسية لتأمين سلاسل الإمداد العالمية لتقنيات المستقبل كالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، حسبما ما ذكرته منصة "الطاقة".
تحركات هامة لقطاع التعدين في المنطقة العربية
اتخذ قطاع التعدين في المنطقة العربية خطوات ملحوظة في سلطنة عمان، مع توقيع البلاد اتفاقيات جديدة لاستكشاف مواردها الطبيعية واستغلالها.
ومن بينها، توقيع وزارة الطاقة والمعادن العمانية في شهر أغسطس/آب (2025)، 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين:
الاتفاقية الأولى: التنقيب عن النحاس والكروم (محافظة البريمي)
منحت لشركة الخليج لمواد المعادن.
الاتفاقيتان الثانية والثالثة: مشروعات صناعية متكاملة (محافظة الوسطى)
وُقّعت مع شركة نوفل مسقط العالمية.
وجاء في تفاصيل الاتفاقية الأولى، منح حقوق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز "سي-11" بمحافظة البريمي لشركة الخليج لمواد المعادن.
وتتضمّن الاتفاقية إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، بالإضافة إلى أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية، للمنطقة التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا، وتتميّز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم.
بينما وقعت سلطنة عمان الاتفاقيتين الثانية والثالثة مع شركة نوفل مسقط العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج، وكذلك تأسيس مصنع لإنتاج الجير المطفي.
السعودية والإمارات تحذوان حذو عمان
كما شهد قطاع التعدين في المنطقة العربية تدشين السعودية مشروعات باستثمارات 29 مليار ريال (7.73 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي.
ودشّنت المشروعات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، إذ أُطلِقَت الأعمال الإنشائية لمشروع شركة معادن "فوسفات 3"، باستثمارات تُقدَّر بـ28 مليار ريال (7.47 مليار دولار).
ويسعى المشروع إلى تعزيز إنتاج الفوسفات في السعودية، ليصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، فهو يدعم مشروعَي فوسفات 1 و2 بإنتاج 3 ملايين طن لكل منهما، ليُسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها ثاني أكبر دولة مصدرة للأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة عالميًا.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف زيادة إنتاج السعودية من الفوسفات إلى 20 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2040، باستثمارات تصل إلى 130 مليار ريال (34.66 مليار دولار).
كما تضمنت الاستثمارات ضخ استثمارات تتجاوز 550 مليون ريال (146.65 مليون دولار)، لتنفيذ عدّة مشروعات في البنية التحتية الصناعية لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات.
وبحسب تقديرات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، تمتلك المملكة نحو 2.5 تريليون دولار من الأصول المعدنية غير المستغلة.
وفي الإمارات، أبرمت شركة أبوظبي القابضة، اتفاقية مع شركة "أوريون ريسورس بارتنرز" لتأسيس مشروع مشترك -مناصفةً- في أبوظبي، برأسمال مبدئي 1.2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المشروع الرائد بقطاع التعدين في المنطقة العربية.
ويهدف المشروع المشترك إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المعادن الأساسية والإستراتيجية في مناطق جغرافية مختلفة، مع التركيز مبدئيًا على الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
استثمارات أمريكية في الأردن
جذب الأردن استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة، المستعملة في العديد من الصناعات، ومنها المستحضرات الدوائية، وإنتاج الأغذية ومعالجتها، وغيرها، ما يدعم قطاع التعدين في المنطقة العربية.
وفي مطلع العام الجاري، وقع الأردن وثيقة اتفاقية الشراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة "ألبامارل" الأمريكية، لتنفيذ استثمار مشترك بقيمة 576 مليون دينار (813 مليون دولار).
ويسعى المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة برومين الأردن، ثاني أكبر شركة مصنعة للبروم في العالم، من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لغايات التوسع.