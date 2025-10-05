https://sarabic.ae/20251005/4-دول-عربية-تتخذ-إجراءات-للاستفادة-من-كنوزها-المعدنية-1105643153.html

4 دول عربية تتخذ إجراءات للاستفادة من كنوزها المعدنية

4 دول عربية تتخذ إجراءات للاستفادة من كنوزها المعدنية

سبوتنيك عربي

05.10.2025

العالم العربي

اقتصاد

وتعج المنطقة العربية باحتياطيات ضخمة ومتنوعة من المعادن، منها الذهب والحديد والفوسفات، بالإضافة إلى مواد خام استراتيجية مثل النحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن.وتُشكل هذه الثروات ركيزة أساسية لتأمين سلاسل الإمداد العالمية لتقنيات المستقبل كالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، حسبما ما ذكرته منصة "الطاقة".تحركات هامة لقطاع التعدين في المنطقة العربيةاتخذ قطاع التعدين في المنطقة العربية خطوات ملحوظة في سلطنة عمان، مع توقيع البلاد اتفاقيات جديدة لاستكشاف مواردها الطبيعية واستغلالها.ومن بينها، توقيع وزارة الطاقة والمعادن العمانية في شهر أغسطس/آب (2025)، 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين:وجاء في تفاصيل الاتفاقية الأولى، منح حقوق التنقيب والتعدين في منطقة الامتياز "سي-11" بمحافظة البريمي لشركة الخليج لمواد المعادن.وتتضمّن الاتفاقية إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، بالإضافة إلى أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية، للمنطقة التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا، وتتميّز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم.السعودية والإمارات تحذوان حذو عمانكما شهد قطاع التعدين في المنطقة العربية تدشين السعودية مشروعات باستثمارات 29 مليار ريال (7.73 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي.ويسعى المشروع إلى تعزيز إنتاج الفوسفات في السعودية، ليصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، فهو يدعم مشروعَي فوسفات 1 و2 بإنتاج 3 ملايين طن لكل منهما، ليُسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها ثاني أكبر دولة مصدرة للأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة عالميًا.كما تضمنت الاستثمارات ضخ استثمارات تتجاوز 550 مليون ريال (146.65 مليون دولار)، لتنفيذ عدّة مشروعات في البنية التحتية الصناعية لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات.وبحسب تقديرات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، تمتلك المملكة نحو 2.5 تريليون دولار من الأصول المعدنية غير المستغلة.ويهدف المشروع المشترك إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المعادن الأساسية والإستراتيجية في مناطق جغرافية مختلفة، مع التركيز مبدئيًا على الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.استثمارات أمريكية في الأردنجذب الأردن استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة، المستعملة في العديد من الصناعات، ومنها المستحضرات الدوائية، وإنتاج الأغذية ومعالجتها، وغيرها، ما يدعم قطاع التعدين في المنطقة العربية.ويسعى المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة برومين الأردن، ثاني أكبر شركة مصنعة للبروم في العالم، من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لغايات التوسع.دول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل

