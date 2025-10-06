إحباط هجمات إرهابية ضد مراكز يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول– الأمن الفيدرالي الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/إحباط-هجمات-إرهابية-ضد-مراكز-يهودية-في-إقليمي-كراسنويارسك-وستافروبول-الأمن-الفيدرالي-الروسي-1105665760.html
إحباط هجمات إرهابية ضد مراكز يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول– الأمن الفيدرالي الروسي
إحباط هجمات إرهابية ضد مراكز يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول– الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، بإحباط هجمات إرهابية على مواقع دينية يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول، كانت تهدف إلى إثارة احتجاجات... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

إحباط هجمات إرهابية ضد مراكز يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول– الأمن الفيدرالي الروسي

07:27 GMT 06.10.2025
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي يحتجز 48 صانعا سريا لصناعة الأسلحة في 18 منطقة في روسيا، 28 سبتمبر 2021
جهاز الأمن الفيدرالي يحتجز 48 صانعا سريا لصناعة الأسلحة في 18 منطقة في روسيا، 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، بإحباط هجمات إرهابية على مواقع دينية يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول، كانت تهدف إلى إثارة احتجاجات جماهيرية في روسيا على غرار أعمال الشغب المعادية للسامية في داغستان عام 2023.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له: "تم إحباط هجمات إرهابية ضد مواقع دينية يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول، وألقي القبض في كراسنويارسك على شخصين من آسيا الوسطى بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة يدوية الصنع في محيط كنيس يهودي بالمدينة".

وفي بياتيغورسك، أُلقي القبض على مواطن روسي بتهمة التخطيط لإضرام النار في مبنى الجالية اليهودية".

وأكد البيان، أن "جميع هؤلاء الجناة من مؤيدي منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا".
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل موظفا بتهمة الخيانة العظمى
25 سبتمبر, 08:04 GMT
وحسب البيان فإن المخططين للهجمات تذرعوا بالتضامن مع الفلسطينيين الذين عانوا خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن في الواقع، كان هدفهم تأجيج الكراهية العرقية وإثارة احتجاجات جماهيرية في روسيا، على غرار أعمال الشغب المعادية للسامية التي شهدتها جمهورية داغستان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي تم التخطيط لها من جهات خارجية.
واقتحم عشرات المحتجين في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تداول أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
القبض على 5 مواطنين تورطوا بالتحضير لتنفيذ مجازر على الأراضي الروسية- الأمن الفيدرالي
