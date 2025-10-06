https://sarabic.ae/20251006/إحباط-هجمات-إرهابية-ضد-مراكز-يهودية-في-إقليمي-كراسنويارسك-وستافروبول-الأمن-الفيدرالي-الروسي-1105665760.html
إحباط هجمات إرهابية ضد مراكز يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول– الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، بإحباط هجمات إرهابية على مواقع دينية يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول، كانت تهدف إلى إثارة احتجاجات... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T07:27+0000
2025-10-06T07:27+0000
2025-10-06T07:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050274618_0:15:1261:724_1920x0_80_0_0_7ea4777ef54ed610f3ddfead51783f61.jpg
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له: "تم إحباط هجمات إرهابية ضد مواقع دينية يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول، وألقي القبض في كراسنويارسك على شخصين من آسيا الوسطى بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة يدوية الصنع في محيط كنيس يهودي بالمدينة".وأكد البيان، أن "جميع هؤلاء الجناة من مؤيدي منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا".وحسب البيان فإن المخططين للهجمات تذرعوا بالتضامن مع الفلسطينيين الذين عانوا خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن في الواقع، كان هدفهم تأجيج الكراهية العرقية وإثارة احتجاجات جماهيرية في روسيا، على غرار أعمال الشغب المعادية للسامية التي شهدتها جمهورية داغستان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي تم التخطيط لها من جهات خارجية. ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.القبض على 5 مواطنين تورطوا بالتحضير لتنفيذ مجازر على الأراضي الروسية- الأمن الفيدرالي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، بإحباط هجمات إرهابية على مواقع دينية يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول، كانت تهدف إلى إثارة احتجاجات جماهيرية في روسيا على غرار أعمال الشغب المعادية للسامية في داغستان عام 2023.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له: "تم إحباط هجمات إرهابية ضد مواقع دينية يهودية في إقليمي كراسنويارسك وستافروبول، وألقي القبض في كراسنويارسك على شخصين من آسيا الوسطى بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة يدوية الصنع في محيط كنيس يهودي بالمدينة".
وفي بياتيغورسك، أُلقي القبض على مواطن روسي بتهمة التخطيط لإضرام النار في مبنى الجالية اليهودية".
وأكد البيان، أن "جميع هؤلاء الجناة من مؤيدي منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا".
وحسب البيان فإن المخططين للهجمات تذرعوا بالتضامن مع الفلسطينيين الذين عانوا خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن في الواقع، كان هدفهم تأجيج الكراهية العرقية وإثارة احتجاجات جماهيرية في روسيا، على غرار أعمال الشغب المعادية للسامية التي شهدتها جمهورية داغستان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي تم التخطيط لها من جهات خارجية.
واقتحم عشرات المحتجين في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تداول أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل؛ ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثا عن مسافرين إسرائيليين؛ وفق مقاطع مصورة بثتها وكالة "إزفيستيا" الروسية
، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.