القبض على 5 مواطنين تورطوا بالتحضير لتنفيذ مجازر على الأراضي الروسية- الأمن الفيدرالي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، باعتقال 5 مواطنين روس شاركوا بالتحضير لتنفيذ مجازر في دونيتسك وماريوبول وكراسنويارسك وأوريول.
وقال الجهاز في بيان: "تعاون جهاز الأمن مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق، والحرس الوطني الروسي، في اتخاذ إجراءات وقائية ضد 325 من مديري ومستخدمي الموارد الإلكترونية الهدامة في 75 منطقة في روسيا، بهدف منع انتشار فكر العنف والقتل الجماعي والانتحار بين الشباب".وأشار البيان إلى أنه تم أيضا "اعتقال ثلاثة قاصرين من مقاطعة تشيليابينسك كانوا يخططون لهجوم إرهابي على منشأة للبنية التحتية للنقل".وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 29 سبتمبر/ أيلول، باعتقال إحدى مواطنات سيفاستوبول، لتزويدها كييف بصور لمواقع سفن أسطول البحر الأسود، التي استخدمت لاحقا للتخطيط لهجمات صاروخية.وأوضح أن المتهمة أرسلت إلى الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية صورا لمواقع سفن أسطول البحر الأسود في خليج سيفاستوبول، والتي استخدمت لاحقا للتخطيط لهجمات صاروخية.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوفدبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
وقال الجهاز في بيان: "تعاون جهاز الأمن مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق، والحرس الوطني الروسي، في اتخاذ إجراءات وقائية ضد 325 من مديري ومستخدمي الموارد الإلكترونية الهدامة في 75 منطقة في روسيا، بهدف منع انتشار فكر العنف والقتل الجماعي والانتحار بين الشباب".
وخلال هذه العمليات، تم اعتقال 5 مواطنين روس متورطين في التحضير لتنفيذ مجازر في دونيتسك وماريوبول وكراسنويارسك وأوريول.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضا "اعتقال ثلاثة قاصرين من مقاطعة تشيليابينسك كانوا يخططون لهجوم إرهابي على منشأة للبنية التحتية للنقل".
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 29 سبتمبر/ أيلول، باعتقال إحدى مواطنات سيفاستوبول، لتزويدها كييف بصور لمواقع سفن أسطول البحر الأسود، التي استخدمت لاحقا للتخطيط لهجمات صاروخية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنة روسية من مواليد عام 1980، في سيفاستوبول، كانت تقوم بأنشطة استخبارية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وأوضح أن المتهمة
أرسلت إلى الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية صورا لمواقع سفن أسطول البحر الأسود في خليج سيفاستوبول، والتي استخدمت لاحقا للتخطيط لهجمات صاروخية.