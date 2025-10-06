https://sarabic.ae/20251006/الإعلام-الغربي-يصف-ماكرون-بـالبطة-العرجاء-1105692828.html

الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"

وصفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"البطة العرجاء"، بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

وكتبت تلك الوسائل: "نظريا، يحتفظ ماكرون بالصلاحيات الواسعة الممنوحة له بموجب دستور الجمهورية الخامسة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل 67 عاما. أما عمليا، فهذا الوسطي قائد ضعيف، عاجز عن فرض سياساته على برلمان متشرذم ومتمرد. إنه "بطة عرجاء"، يكاد ينهي ولايته المقررة عام 2027".وأضافت وسائل إعلام أمريكية أنه "مع كل فشل جديدة، يتحول وضع ماكرون كـ"بطة عرجاء" بشكل متزايد إلى وضع "البطة الجالسة".وتسائلت صحيفة فرنسية أخرى إذا كانت المشكلة تكمن في "جمود" ماكرون، الذي يصر على إصلاح نظام التقاعد ويرفض فرض ضريبة على أصول الأثرياء.وكان ماكرون عيّن، مساء أمس الأحد، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.وبعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.ماكرون يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة للبلادلم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية

