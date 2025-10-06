الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"
وصفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"البطة العرجاء"، بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"

15:44 GMT 06.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
وصفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ"البطة العرجاء"، بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو.
وكتبت تلك الوسائل: "نظريا، يحتفظ ماكرون بالصلاحيات الواسعة الممنوحة له بموجب دستور الجمهورية الخامسة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل 67 عاما. أما عمليا، فهذا الوسطي قائد ضعيف، عاجز عن فرض سياساته على برلمان متشرذم ومتمرد. إنه "بطة عرجاء"، يكاد ينهي ولايته المقررة عام 2027".

وأشارت صحيفة أخرى بريطانية إلى أن المحاولات في فرنسا لخفض الإنفاق وإصلاح نظام التقاعد باءت بالفشل، مما أدى إلى سقوط حكومتين خلال عام من "الطريق المسدود مع رئيس عاجز".

الحكومة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
لم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية
14:43 GMT
وأضافت وسائل إعلام أمريكية أنه "مع كل فشل جديدة، يتحول وضع ماكرون كـ"بطة عرجاء" بشكل متزايد إلى وضع "البطة الجالسة".

وأكدت صحيفة فرنسية أن رئيس الجمهورية الخامسة يجد نفسه الآن "وحيدا في الخطوط الأمامية"، في حين يطالب معارضوه باستقالته وحل الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي.

وتسائلت صحيفة فرنسية أخرى إذا كانت المشكلة تكمن في "جمود" ماكرون، الذي يصر على إصلاح نظام التقاعد ويرفض فرض ضريبة على أصول الأثرياء.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
فرنسا.. ماكرون يعين حكومة جديدة برئاسة لوكورنو
أمس, 19:31 GMT
وكان ماكرون عيّن، مساء أمس الأحد، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وبعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.
فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
ماكرون يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة للبلاد
لم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية
