https://sarabic.ae/20251006/لم-يكمل-24-ساعة-في-المنصب-استقالة-رئيس-الحكومة-الفرنسية-1105688687.html
لم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية
لم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية
سبوتنيك عربي
بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T14:43+0000
2025-10-06T14:43+0000
2025-10-06T14:43+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080485039_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_af7b943254a24dae7fc8ae1bdb7d10a6.jpg
فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.وكان ماكرون عيّن، مساء أمس الأحد، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل،أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.كل هذا جاء قبل أن تنقل المصادر أنباء استقالة الحكومة صباح اليوم الاثنين، دون أن تكمل 25 ساعة، ليكون أمام ماكرون 3 خيارات، إما استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل، أو حل الجمعية الوطنية"مجلس النواب" والدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا لن يضمن له غالبية نيابية بل ستكون مغامرة جديدة، أو تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة وهذا لن يغير شيئا من واقع أن الكتلتين النيابيتين الوازنتين، من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأي حكومة لا تنفّذ مطالبهما.وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية. كذلك كان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، لكنه استقال قبل ذلك.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلف رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، بتشكيل حكومة للبلاد بحلول مساء أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصدر في حزب "النهضة"، الذي ينتمي إليه ماكرون.وأشارت الوسائل إلى أن "ماكرون طالب بتشكيل حكومة مستعدة للحوار مع اليسار في البلاد".وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، قد استقال بعد أن صوّت البرلمان على سحب الثقة من حكومته، بسبب إجراءات التقشف المقترحة.
https://sarabic.ae/20251005/فرنسا-ماكرون-يعين-حكومة-جديدة-برئاسة-لوكورنو-1105658510.html
https://sarabic.ae/20251004/ماكرون-يكلف-رئيس-الوزراء-الجديد-بتشكيل-حكومة-بحلول-مساء-اليوم-1105629489.html
https://sarabic.ae/20250825/فرنسا-اليمين-المتطرف-يهدد-بسحب-الثقة-عن-الحكومة-1104127492.html
https://sarabic.ae/20250824/الخارجية-فرنسا-تعتزم-استدعاء-السفير-الأمريكي-بعد-اتهامات-بشأن-مكافحة-معاداة-السامية-1104098773.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080485039_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_da53b8e8408794d88662b4b60209e32c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
لم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية
بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.
فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
جاء هذ بعدما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر حكومية لم تسمها، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد استقال، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل الاستقالة.
وكان ماكرون عيّن، مساء أمس الأحد، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون
.
وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عيّن رولان ليسكيور وزيرا للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة، فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان نويل بارو، وزيرا للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.
كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل،أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل
، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.
كل هذا جاء قبل أن تنقل المصادر أنباء استقالة الحكومة
صباح اليوم الاثنين، دون أن تكمل 25 ساعة، ليكون أمام ماكرون 3 خيارات، إما استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل، أو حل الجمعية الوطنية"مجلس النواب" والدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا لن يضمن له غالبية نيابية بل ستكون مغامرة جديدة، أو تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة وهذا لن يغير شيئا من واقع أن الكتلتين النيابيتين الوازنتين، من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأي حكومة لا تنفّذ مطالبهما.
وتعاني فرنسا من حالة جمود سياسي منذ أن قرر ماكرون إجراء انتخابات مبكرة، منتصف العام الماضي، في محاولة لتعزيز سلطته، إلا أن الخطوة جاءت بنتائج عكسية، إذ أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.
وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية
.
كذلك كان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان
، يوم الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، لكنه استقال قبل ذلك.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلف رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، بتشكيل حكومة للبلاد بحلول مساء أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصدر في حزب "النهضة"، الذي ينتمي إليه ماكرون.
ووفقًا للمصدر ذاته، كان من المتوقع أن يعلن ليكورنو عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة في موعد أقصاه صباح الاثنين.
وأشارت الوسائل إلى أن "ماكرون طالب بتشكيل حكومة مستعدة للحوار مع اليسار في البلاد".
وفي وقت سابق، عيّن ماكرون وزير الدفاع ليكورنو، رئيسا جديدا للوزراء.
وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، قد استقال بعد أن صوّت البرلمان على سحب الثقة من حكومته،
بسبب إجراءات التقشف المقترحة.