لم يكمل 24 ساعة في المنصب... استقالة رئيس الحكومة الفرنسية

سبوتنيك عربي

بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

فقد قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.وكان ماكرون عيّن، مساء أمس الأحد، حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل،أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.كل هذا جاء قبل أن تنقل المصادر أنباء استقالة الحكومة صباح اليوم الاثنين، دون أن تكمل 25 ساعة، ليكون أمام ماكرون 3 خيارات، إما استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل، أو حل الجمعية الوطنية"مجلس النواب" والدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا لن يضمن له غالبية نيابية بل ستكون مغامرة جديدة، أو تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة وهذا لن يغير شيئا من واقع أن الكتلتين النيابيتين الوازنتين، من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأي حكومة لا تنفّذ مطالبهما.وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية. كذلك كان من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، لكنه استقال قبل ذلك.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلف رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو، بتشكيل حكومة للبلاد بحلول مساء أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصدر في حزب "النهضة"، الذي ينتمي إليه ماكرون.وأشارت الوسائل إلى أن "ماكرون طالب بتشكيل حكومة مستعدة للحوار مع اليسار في البلاد".وكان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، قد استقال بعد أن صوّت البرلمان على سحب الثقة من حكومته، بسبب إجراءات التقشف المقترحة.

