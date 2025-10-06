https://sarabic.ae/20251006/الهند-تسعى-لشراء-5-منظومات-دفاع-جوي-إضافية-من-طراز-إس-400-الروسية-إعلام-1105679876.html

في خضم جائحة عقم تشهدها البشرية... العلماء يكتشفون حلا لمشكلة تواجه النساء

تعاني البشرية من مشكلة العقم، حيث يواجه ملايين الأزواج حول العالم صعوبات في الإنجاب، لأسباب عديدة، لعل أبرزها تأخر إنجابهم، مع ضعف الجهاز التناسلي الأنثوي. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

وتوصل العلماء، مؤخرا، إلى اكتشاف قد يحل لهذه المشكلة، ويسبب في الوقت نفسه مشاكل أخرى كثيرة، فكلما تأخر الإنجاب، كان الوضع أسوأ.ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يصيب العقم واحدًا من كل ستة أشخاص تقريبا على وجه الأرض، ويُعدّ "العامل الأنثوي" أحد الأسباب الرئيسية.وتكمن المشكلة الرئيسية في تأجيل الإنجاب، في عالم اليوم، تنجب النساء بشكل متزايد طفلهن الأول بعد سن الثلاثين، وأحيانًا بعد سن الخامسة والثلاثين.ولقد تغيرت أنماط الحياة والأعراف الاجتماعية، فأصبح الناس يُعطون الأولوية لبناء مسيرة مهنية، وضمان الأمن المالي، واختيار الشريك المناسب، ومع ذلك، لم يتكيف علم الأحياء مع احتياجات المرأة الجديدة، فإمدادات البويضات محدودة، ومع التقدم في السن، تقلّ وتتدهور جودتها.ومع ذلك، يبدو أن تجربة جديدة قادرة على التوفيق بين أنماط الحياة العصرية للنساء ورغبتهن في إنجاب الأطفال.وبخلاف تجربة دوللي، التي شملت أحد الوالدين فقط، أنتجت هذه الطريقة أجنة تحتوي على كروموسومات من الأم والأب.وتمثل التحدي الرئيسي في ضمان العدد الصحيح للكروموسومات في البويضة المخصبة المعاد برمجتها، تحتوي كل خلية، من الحيوانات المنوية والبويضات، على 23 كروموسومًا، أي نصف العدد الإجمالي للكروموسومات البالغ 46 كروموسومًا الموجود في الخلايا البشرية الطبيعية، مثل خلايا الجلد.وفقًا للباحثين، يفتح إنجازهم آفاقًا واسعة في مجال الطب التناسلي. تقول بولا أماتو، المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة طب التوليد وأمراض النساء في كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو: "سيسمح هذا للنساء الأكبر سنًا أو النساء اللاتي يفتقرن إلى البويضات لأي سبب من الأسباب (مثل اللواتي خضعن سابقًا لعلاج السرطان) بإنجاب طفل ذي صلة وراثية".وكانت جميع الأجنة الناتجة مشوهة كروموسوميًا، ولم تكن قابلة للحياة، مما يُبرز الحاجة إلى مزيد من التحسينات على هذه التقنية.دراسة: انخفاض نسبة السكر في الدم قبل الحمل يرتبط بارتفاع خطر الولادة المبكرة

