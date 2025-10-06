عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
علماء روس يحددون عدد الساعات التي يمكن فيها إجراء التجارب على الدم
علماء روس يحددون عدد الساعات التي يمكن فيها إجراء التجارب على الدم
وأكد العلماء من جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية (BFU) أن الصفائح الدموية هي خلايا دم تلعب دورا رئيسيا في وقف النزيف، حيث تشكل جلطات على المناطق المتضررة من الأوعية الدموية، ويزيد الإفراط فيها من خطر تشكل الجلطات، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية، بينما يؤدي نقصها إلى النزيف.وأوضحت الباحثة في مركز البحث العلمي "الفوتونيات الأساسية والتطبيقية، الفوتونيات النانوية" في جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية (BFU)"، إليزافيتا ديميشكيفيتش، أن العديد من العلماء يستخدمون حاليا هذه الطريقة البصرية لدراسة أمراض القلب والأوعية الدموية.وأضافت ديميشكيفيتش: "للحصول على نتائج موثوقة عند العمل مع هذه الخلايا المعقدة التي تستجيب لعوامل بيئية مختلفة، من الضروري الحفاظ على بنيتها الجزيئية الأصلية بعناية. لقد أثبتنا أن الوقت الأمثل لإجراء التجارب على الصفائح الدموية والحصول على نتائج موثوقة هو من ساعتين إلى أربع ساعات عند تخزين خلايا الدم عند درجة حرارة 4 درجات مئوية"، مضيفة أنه بعد هذا الوقت، "تتدهور" الصفائح الدموية، حيث تبدأ بالخضوع لبعض التغييرات الهيكلية.وأكد العلماء أن النتائج التي تم الحصول عليها يمكن أن تكون مفيدة للمؤسسات التي تستخدم البلازما الغنية بالصفائح الدموية، مثل المختبرات التجارية وعيادات التجميل، حيث يزداد رواج علاج شد الوجه بالبلازما (PRP)، ويتضمن هذا الإجراء حقن بلازما المريض نفسه لتنشيط عمليات تجديد البشرة وتجديدها.
حدد علماء روس أن الوقت الأمثل لإجراء التجارب على الصفائح الدموية البشرية يتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات فقط، وذلك بعد دراسة حالة الصفائح باستخدام تقنية التحليل الطيفي للانتشار الراماني.
وأكد العلماء من جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية (BFU) أن الصفائح الدموية هي خلايا دم تلعب دورا رئيسيا في وقف النزيف، حيث تشكل جلطات على المناطق المتضررة من الأوعية الدموية، ويزيد الإفراط فيها من خطر تشكل الجلطات، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية، بينما يؤدي نقصها إلى النزيف.

وأوضح العلماء أن التحليل الطيفي للانتشار الراماني يتيح الحصول على معلومات حول التركيب الكيميائي الحيوي للصفائح الدموية واكتشاف التغييرات الهيكلية المبكرة في الخلايا.

أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مجتمع
دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم
3 أكتوبر, 14:42 GMT
وأوضحت الباحثة في مركز البحث العلمي "الفوتونيات الأساسية والتطبيقية، الفوتونيات النانوية" في جامعة "إيمانويل كانط" البلطيقية الفيدرالية (BFU)"، إليزافيتا ديميشكيفيتش، أن العديد من العلماء يستخدمون حاليا هذه الطريقة البصرية لدراسة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أن هذه الطريقة شائعة جدا وواعدة، وأن العلماء يجرون عليها تعديلات مستمرة، إلا أنها تتضمن دائما العمل مع السوائل البيولوجية، وخاصةً الصفائح الدموية في البلازما الغنية بالصفائح الدموية.

شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
مجتمع
طبيب روسي يبدد 3 خرافات حول تشخيص سرطان الثدي
2 أكتوبر, 13:00 GMT
وأضافت ديميشكيفيتش: "للحصول على نتائج موثوقة عند العمل مع هذه الخلايا المعقدة التي تستجيب لعوامل بيئية مختلفة، من الضروري الحفاظ على بنيتها الجزيئية الأصلية بعناية. لقد أثبتنا أن الوقت الأمثل لإجراء التجارب على الصفائح الدموية والحصول على نتائج موثوقة هو من ساعتين إلى أربع ساعات عند تخزين خلايا الدم عند درجة حرارة 4 درجات مئوية"، مضيفة أنه بعد هذا الوقت، "تتدهور" الصفائح الدموية، حيث تبدأ بالخضوع لبعض التغييرات الهيكلية.
وأكد العلماء أن النتائج التي تم الحصول عليها يمكن أن تكون مفيدة للمؤسسات التي تستخدم البلازما الغنية بالصفائح الدموية، مثل المختبرات التجارية وعيادات التجميل، حيث يزداد رواج علاج شد الوجه بالبلازما (PRP)، ويتضمن هذا الإجراء حقن بلازما المريض نفسه لتنشيط عمليات تجديد البشرة وتجديدها.
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة علاج "الأكزيما"
علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح
