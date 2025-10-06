https://sarabic.ae/20251006/دراسة-جينات-فيروسية-قديمة-تكشف-أسرار-تطور-الحياة-البشرية-1105701040.html
دراسة: جينات فيروسية قديمة تكشف أسرار تطور الحياة البشرية
دراسة: جينات فيروسية قديمة تكشف أسرار تطور الحياة البشرية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أجرتها عالمة الأحياء، راكيل فويو، وفريقها في جامعة ستانفورد، أن جينات فيروسية قديمة، تركتها فيروسات أصابت أسلاف البشر قبل ملايين السنين، تلعب دوراً
2025-10-06T20:21+0000
2025-10-06T20:21+0000
2025-10-06T20:21+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وأوضحت الدراسة أن هذه الجينات، المعروفة باسم LTR5Hs، ضرورية لنمو الجنين في مراحله الأولى، وفقا لموقع "ساينس أليرت".واستخدم الباحثون خلايا جذعية محفزة لمحاكاة الكيسة الأريمية، وهي مرحلة جنينية تحدث بعد حوالي خمسة أيام من الإخصاب وقبل انغراس الجنين في الرحم.وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 9% من الجينوم البشري يتكون من مواد وراثية فيروسية اندمجت في خلايا أسلافنا التناسلية منذ ملايين السنين. وخلصت الدراسة إلى أن إعادة تشكيل الشبكات الجينية عبر التطور لا تسهم فقط في ابتكارات خاصة بالأنواع، بل تخلق تبعيات جينية تجعل بعض الجينات القديمة والحديثة لا غنى عنها للحياة البشرية.
كشفت دراسة أجرتها عالمة الأحياء، راكيل فويو، وفريقها في جامعة ستانفورد، أن جينات فيروسية قديمة، تركتها فيروسات أصابت أسلاف البشر قبل ملايين السنين، تلعب دوراً حاسماً في تطور الحياة البشرية المبكرة.
وأوضحت الدراسة أن هذه الجينات، المعروفة باسم LTR5Hs، ضرورية لنمو الجنين
في مراحله الأولى، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
واستخدم الباحثون خلايا جذعية محفزة لمحاكاة الكيسة الأريمية، وهي مرحلة جنينية تحدث بعد حوالي خمسة أيام من الإخصاب وقبل انغراس الجنين في الرحم.
وعند تعطيل جينات LTR5Hs، تحول النموذج الجنيني إلى كتلة مشوهة أو مات بالكامل، مما يكشف أهميتها في تكوين الطبقات الجنينية وتحديد هوية الخلايا.
وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 9% من الجينوم البشري يتكون من مواد وراثية فيروسية اندمجت في خلايا أسلافنا التناسلية منذ ملايين السنين.
وظهرت جينات LTR5Hs قبل نحو 5 ملايين سنة. ووجد الباحثون أن هذه الجينات تنظم تعبير جينات أخرى، مثل ZNF729، الذي يتحكم في تكاثر الخلايا الجذعية وتحديد هويتها، مما منح أسلافنا ميزة تطورية.
وخلصت الدراسة إلى أن إعادة تشكيل الشبكات الجينية عبر التطور لا تسهم فقط في ابتكارات خاصة بالأنواع، بل تخلق تبعيات جينية تجعل بعض الجينات القديمة والحديثة لا غنى عنها للحياة البشرية
