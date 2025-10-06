عربي
سوريا تعلن النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية في عهد الشرع
سوريا تعلن النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية في عهد الشرع
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب الجديد. 06.10.2025
سوريا تعلن النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

15:33 GMT 06.10.2025
© AP Photo / Hussein Mallaصندوق اقتراع في مبنى محافظ اللاذقية حيث ستجري عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، في مدينة اللاذقية الساحلية، سوريا، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025
صندوق اقتراع في مبنى محافظ اللاذقية حيث ستجري عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، في مدينة اللاذقية الساحلية، سوريا، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب الجديد.
وأفادت اللجنة، بفوز 30 مرشحاً في مدينة حلب وريفها، و10 مرشحين عن محافظة دمشق، و12 مرشحاً عن محافظة ريف دمشق، فيما حصل 12 شخصاً في محافظة إدلب وريفها على عضوية مجلس الشعب.
وفاز 12 مرشحاً عن دوائر مدينة حمص وريفها، و12 مرشحاً بعضوية المجلس في محافظة حماة وريفها، إضافة إلى فوز 12 عن محافظتي اللاذقية وطرطوس.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الشرع: هناك الكثير من القوانين المعلقة في سوريا بحاجة إلى تصويت
أمس, 11:37 GMT
ووفقا للجنة، فاز أيضا 6 مرشحين عن محافظة درعا وريفها، في حين حصل 3 مرشحين على عضوية المجلس في محافظة القنيطرة، و10 مرشحين عن محافظة دير الزور وريفها.
وأوضحت اللجنة، أنه "جرى تحديد أماكن الاقتراع في أغلب المحافظات، عدا الرقة والحسكة والسويداء، التي قررت اللجنة في نهاية أغسطس/ آب الماضي، إرجاء العملية الانتخابية فيها إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".
وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، أمس الأحد، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
صندوق اقتراع في مبنى محافظ اللاذقية حيث ستجري عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، في مدينة اللاذقية الساحلية، سوريا، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
نجل آخر حاخام غادر سوريا... تفاصيل أول انتخابات برلمانية بعد رحيل الأسد
أمس, 06:37 GMT

وقال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إن "السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات".

كما اعتبر أن "هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر"، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.
يشار إلى أن تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.
فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء، والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.
