https://sarabic.ae/20251006/سوريا-تعلن-النتائج-النهائية-لأول-انتخابات-برلمانية-في-عهد-الشرع-1105692651.html

سوريا تعلن النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

سوريا تعلن النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب الجديد. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T15:33+0000

2025-10-06T15:33+0000

2025-10-06T15:33+0000

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105632469_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d017f7a23ca9c0dc6c5da2b82bd0dc52.jpg

وأفادت اللجنة، بفوز 30 مرشحاً في مدينة حلب وريفها، و10 مرشحين عن محافظة دمشق، و12 مرشحاً عن محافظة ريف دمشق، فيما حصل 12 شخصاً في محافظة إدلب وريفها على عضوية مجلس الشعب.وفاز 12 مرشحاً عن دوائر مدينة حمص وريفها، و12 مرشحاً بعضوية المجلس في محافظة حماة وريفها، إضافة إلى فوز 12 عن محافظتي اللاذقية وطرطوس.ووفقا للجنة، فاز أيضا 6 مرشحين عن محافظة درعا وريفها، في حين حصل 3 مرشحين على عضوية المجلس في محافظة القنيطرة، و10 مرشحين عن محافظة دير الزور وريفها.وأوضحت اللجنة، أنه "جرى تحديد أماكن الاقتراع في أغلب المحافظات، عدا الرقة والحسكة والسويداء، التي قررت اللجنة في نهاية أغسطس/ آب الماضي، إرجاء العملية الانتخابية فيها إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".وكان نحو 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب، أمس الأحد، بعدما تنافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.كما اعتبر أن "هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر"، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.يشار إلى أن تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء، والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.

https://sarabic.ae/20251005/الشرع-هناك-الكثير-من-القوانين-المعلقة-في-سوريا-بحاجة-إلى-تصويت-1105638777.html

https://sarabic.ae/20251005/نجل-آخر-حاخام-غادر-سوريا-تفاصيل-أول-انتخابات-برلمانية-بعد-رحيل-الأسد-1105632627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي