عائلات الرهائن الإسرائيليين تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
عائلات الرهائن الإسرائيليين تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
أوصى منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، اليوم الاتثنين، بمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، في رسالة موجهة إلى اللجنة المختصة.
وتأتي هذه التوصية بالتزامن مع تقارير عن تجدد مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة
، وعقب إعلان ترامب عن مبادرة دبلوماسية جديدة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأشاد المنتدى، الذي يمثل عائلات الإسرائيليين والأجانب المختطفين خلال الحرب، بـ"عزيمة ترامب على تحقيق السلام"، مؤكداً أن قيادته "أتاحت تحقيق ما اعتبره الكثيرون مستحيلاً".
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة
في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس
" وبمسؤولية كاملة".
وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب
، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.