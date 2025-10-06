https://sarabic.ae/20251006/عائلات-الرهائن-الإسرائيليين-تدعم-ترشيح-ترامب-لجائزة-نوبل-للسلام-1105697837.html

عائلات الرهائن الإسرائيليين تدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أوصى منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، اليوم الاتثنين، بمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، في رسالة موجهة إلى اللجنة المختصة. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

وتأتي هذه التوصية بالتزامن مع تقارير عن تجدد مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وعقب إعلان ترامب عن مبادرة دبلوماسية جديدة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي. وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

