عراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية يؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/عراك-بالأيدي-بين-نواب-في-الكونغو-الديمقراطية-تؤدي-إلى-إصابات-وتعليق-الجلسة-فيديو-1105698628.html
عراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية يؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة... فيديو
عراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية يؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة... فيديو
سبوتنيك عربي
تحولت جلسة عامة للجمعية الإقليمية في مقاطعة الكونغو الوسطى، كانت مخصصة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قيادة الجمعية، إلى فوضى واشتباكات بالأيدي بين النواب قبل... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T18:59+0000
2025-10-06T19:00+0000
الكونغو
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105698708_0:0:622:350_1920x0_80_0_0_5ecfca27560926340af8913b387e96af.png
وشهدت القاعة حالة من الفوضى العارمة، حيث تبادل النواب الضرب وتكسير الطاولات والكراسي، ما أسفر عن إصابة شخصين وتحطيم عدد من النوافذ وتضرر المعدات داخل القاعة.ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من قيادة الجمعية حول أسباب اندلاع العنف أو الإجراءات التي ستتخذ بحق المتورطين في الحادثة.أول دولة عربية تعلق على اتفاق السلام بين الكونغو وروانداالكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام تاريخي برعاية أمريكية
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105698708_5:0:494:367_1920x0_80_0_0_45a9e36646c1b2bc7c2efc9e7bd0bed5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

عراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية يؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة... فيديو

18:59 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 19:00 GMT 06.10.2025)
© Photo / xعراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية تؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة
عراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية تؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تحولت جلسة عامة للجمعية الإقليمية في مقاطعة الكونغو الوسطى، كانت مخصصة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قيادة الجمعية، إلى فوضى واشتباكات بالأيدي بين النواب قبل انطلاقها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وشهدت القاعة حالة من الفوضى العارمة، حيث تبادل النواب الضرب وتكسير الطاولات والكراسي، ما أسفر عن إصابة شخصين وتحطيم عدد من النوافذ وتضرر المعدات داخل القاعة.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية ما حدث بأنه "مظاهرة للعضلة ذات الرأسين" بين النواب، في إشارة إلى حدة العراك الذي دار بينهم.

وقد اضطرت قوات الأمن للتدخل من أجل فض الاشتباك، ليتم على إثر ذلك إلغاء الجلسة بشكل نهائي.

ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من قيادة الجمعية حول أسباب اندلاع العنف أو الإجراءات التي ستتخذ بحق المتورطين في الحادثة.
أول دولة عربية تعلق على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا
الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام تاريخي برعاية أمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала