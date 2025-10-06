عراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية يؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة... فيديو
18:59 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 19:00 GMT 06.10.2025)
© Photo / xعراك بالأيدي بين نواب في الكونغو الديمقراطية تؤدي إلى إصابات وتعليق الجلسة
© Photo / x
تحولت جلسة عامة للجمعية الإقليمية في مقاطعة الكونغو الوسطى، كانت مخصصة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قيادة الجمعية، إلى فوضى واشتباكات بالأيدي بين النواب قبل انطلاقها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وشهدت القاعة حالة من الفوضى العارمة، حيث تبادل النواب الضرب وتكسير الطاولات والكراسي، ما أسفر عن إصابة شخصين وتحطيم عدد من النوافذ وتضرر المعدات داخل القاعة.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية ما حدث بأنه "مظاهرة للعضلة ذات الرأسين" بين النواب، في إشارة إلى حدة العراك الذي دار بينهم.
🇨🇩 From Petitions to Punches: DRC Deputies Clash in Kongo-Central— Sputnik Africa (@sputnik_africa) October 6, 2025
A plenary session on October 6 meant to review petitions against the assembly’s leadership descended into a fistfight among deputies before it even began, local media report.
🤜🤛 Result: two injured, windows… pic.twitter.com/oigvRW8k2L
وقد اضطرت قوات الأمن للتدخل من أجل فض الاشتباك، ليتم على إثر ذلك إلغاء الجلسة بشكل نهائي.
ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من قيادة الجمعية حول أسباب اندلاع العنف أو الإجراءات التي ستتخذ بحق المتورطين في الحادثة.