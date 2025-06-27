https://sarabic.ae/20250627/أول-دولة-عربية-تعلق-على-اتفاق-السلام-بين-الكونغو-ورواندا-1102141647.html

أول دولة عربية تعلق على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

أول دولة عربية تعلق على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

سبوتنيك عربي

رحبت الجزائر بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، الذي تم برعاية أمريكية، واعتبرته خطوة مهمة نحو استعادة السلم والاستقرار في المنطقة. 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T19:36+0000

2025-06-27T19:36+0000

2025-06-27T19:36+0000

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وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي أن "الاتفاق يعيد للدبلوماسية دورها في تسوية النزاعات سلميا"، مشيدة بالجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا التفاهم السياسي بين البلدين.وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "الاتفاق يشكل نموذجا يحتذى به لتسوية الأزمات في بقية مناطق القارة الأفريقية"، داعية إلى اعتماد الحوار والتفاهم كسبيل لحل الخلافات الإقليمية.كما جددت الجزائر دعمها الكامل لتنفيذ بنود الاتفاق، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق الأمن والتنمية في عموم القارة الأفريقية.وفي وقت سابق اليوم، وقعت الدولتان اتفاق سلام تاريخي برعاية الولايات المتحدة، ينهي سنوات من التوتر والنزاع المسلح بين البلدين، كما ينص على تفعيل آلية مراقبة مشتركة وضمان عودة اللاجئين. ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع المسلح الذي استمر لسنوات، عبر الالتزام بوقف إطلاق النار، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وانسحاب تدريجي للقوات الأجنبية، كما يمثل تتويجا لجهود دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة بمشاركة شركاء إقليميين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.وأضافت الوزيرة أن حكومتها ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، مشيرة إلى أن التعاون الإقليمي والدولي كان حاسما في الوصول إلى هذه المرحلة.من جانبه، عبر وزير خارجية رواندا أوليفييه ندهونغيريهي عن شكره للإدارة الأمريكية على الوساطة، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في العلاقات بين كيغالي وكنشاسا، ويفتح الباب أمام استقرار طويل الأمد في المنطقة.وبحسب بنود الاتفاق، يلتزم الطرفان بـ:وقد لعبت الولايات المتحدة دورا مهما في التمهيد لهذا الاتفاق، الذي ينظر إليه على أنه خطوة مفصلية نحو إعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى.ويأتي اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد نحو ثلاثين عاما من الصراع الدموي الذي اندلع عام 1994، وأسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين، وتسبب في زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.وعلى مدى العقود الماضية، فشلت الجهود الدبلوماسية كافة في وضع حد لهذا النزاع، في ظل اتهامات متبادلة، أبرزها دعم رواندا لحركة "إم 23" المتمردة الناشطة في شرق الكونغو، مقابل الحصول على جزء من الموارد الطبيعية الغنية في تلك المنطقة.ويمثل الاتفاق الموقع في واشنطن، برعاية أمريكية، تحولًا مهما في مسار الأزمة، وسط تقديرات بأن يؤدي إلى إنهاء النزاع طويل الأمد، ويفتح المجال أمام استثمارات غربية واسعة، لا سيما في قطاع المعادن النادرة التي تمتلك الكونغو الديمقراطية كميات ضخمة منها.

https://sarabic.ae/20250627/الكونغو-الديمقراطية-ورواندا-توقعان-اتفاق-سلام-تاريخي-برعاية-أمريكية-1102140026.html

https://sarabic.ae/20250424/الكونغو-الديمقراطية-وإم23-تتفقان-على-التمهيد-لوقف-فعال-لإطلاق-النار-بوساطة-قطرية-1099837656.html

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