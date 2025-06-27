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أول دولة عربية تعلق على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا
أول دولة عربية تعلق على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا
سبوتنيك عربي
رحبت الجزائر بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، الذي تم برعاية أمريكية، واعتبرته خطوة مهمة نحو استعادة السلم والاستقرار في المنطقة. 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T19:36+0000
2025-06-27T19:36+0000
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وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي أن "الاتفاق يعيد للدبلوماسية دورها في تسوية النزاعات سلميا"، مشيدة بالجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا التفاهم السياسي بين البلدين.وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "الاتفاق يشكل نموذجا يحتذى به لتسوية الأزمات في بقية مناطق القارة الأفريقية"، داعية إلى اعتماد الحوار والتفاهم كسبيل لحل الخلافات الإقليمية.كما جددت الجزائر دعمها الكامل لتنفيذ بنود الاتفاق، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق الأمن والتنمية في عموم القارة الأفريقية.وفي وقت سابق اليوم، وقعت الدولتان اتفاق سلام تاريخي برعاية الولايات المتحدة، ينهي سنوات من التوتر والنزاع المسلح بين البلدين، كما ينص على تفعيل آلية مراقبة مشتركة وضمان عودة اللاجئين. ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع المسلح الذي استمر لسنوات، عبر الالتزام بوقف إطلاق النار، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وانسحاب تدريجي للقوات الأجنبية، كما يمثل تتويجا لجهود دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة بمشاركة شركاء إقليميين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.وأضافت الوزيرة أن حكومتها ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، مشيرة إلى أن التعاون الإقليمي والدولي كان حاسما في الوصول إلى هذه المرحلة.من جانبه، عبر وزير خارجية رواندا أوليفييه ندهونغيريهي عن شكره للإدارة الأمريكية على الوساطة، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في العلاقات بين كيغالي وكنشاسا، ويفتح الباب أمام استقرار طويل الأمد في المنطقة.وبحسب بنود الاتفاق، يلتزم الطرفان بـ:وقد لعبت الولايات المتحدة دورا مهما في التمهيد لهذا الاتفاق، الذي ينظر إليه على أنه خطوة مفصلية نحو إعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى.ويأتي اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد نحو ثلاثين عاما من الصراع الدموي الذي اندلع عام 1994، وأسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين، وتسبب في زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.وعلى مدى العقود الماضية، فشلت الجهود الدبلوماسية كافة في وضع حد لهذا النزاع، في ظل اتهامات متبادلة، أبرزها دعم رواندا لحركة "إم 23" المتمردة الناشطة في شرق الكونغو، مقابل الحصول على جزء من الموارد الطبيعية الغنية في تلك المنطقة.ويمثل الاتفاق الموقع في واشنطن، برعاية أمريكية، تحولًا مهما في مسار الأزمة، وسط تقديرات بأن يؤدي إلى إنهاء النزاع طويل الأمد، ويفتح المجال أمام استثمارات غربية واسعة، لا سيما في قطاع المعادن النادرة التي تمتلك الكونغو الديمقراطية كميات ضخمة منها.
https://sarabic.ae/20250627/الكونغو-الديمقراطية-ورواندا-توقعان-اتفاق-سلام-تاريخي-برعاية-أمريكية-1102140026.html
https://sarabic.ae/20250424/الكونغو-الديمقراطية-وإم23-تتفقان-على-التمهيد-لوقف-فعال-لإطلاق-النار-بوساطة-قطرية-1099837656.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, الكونغو, أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, الكونغو, أفريقيا

أول دولة عربية تعلق على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

19:36 GMT 27.06.2025
© AP Photo / Moses Sawasawaقوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية
قوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
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رحبت الجزائر بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، الذي تم برعاية أمريكية، واعتبرته خطوة مهمة نحو استعادة السلم والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي أن "الاتفاق يعيد للدبلوماسية دورها في تسوية النزاعات سلميا"، مشيدة بالجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا التفاهم السياسي بين البلدين.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "الاتفاق يشكل نموذجا يحتذى به لتسوية الأزمات في بقية مناطق القارة الأفريقية"، داعية إلى اعتماد الحوار والتفاهم كسبيل لحل الخلافات الإقليمية.
وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كاييكوامبا فاغنر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام تاريخي برعاية أمريكية
18:30 GMT
كما جددت الجزائر دعمها الكامل لتنفيذ بنود الاتفاق، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق الأمن والتنمية في عموم القارة الأفريقية.
وفي وقت سابق اليوم، وقعت الدولتان اتفاق سلام تاريخي برعاية الولايات المتحدة، ينهي سنوات من التوتر والنزاع المسلح بين البلدين، كما ينص على تفعيل آلية مراقبة مشتركة وضمان عودة اللاجئين.
ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع المسلح الذي استمر لسنوات، عبر الالتزام بوقف إطلاق النار، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وانسحاب تدريجي للقوات الأجنبية، كما يمثل تتويجا لجهود دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة بمشاركة شركاء إقليميين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.
وقالت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كاييكوامبا فاغنر، إن بلادها تسير نحو سلام حقيقي، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتركز على حماية السيادة الوطنية وعودة اللاجئين والمواطنين المهجّرين إلى مناطقهم.
وأضافت الوزيرة أن حكومتها ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، مشيرة إلى أن التعاون الإقليمي والدولي كان حاسما في الوصول إلى هذه المرحلة.
من جانبه، عبر وزير خارجية رواندا أوليفييه ندهونغيريهي عن شكره للإدارة الأمريكية على الوساطة، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في العلاقات بين كيغالي وكنشاسا، ويفتح الباب أمام استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وبحسب بنود الاتفاق، يلتزم الطرفان بـ:

وقف شامل لإطلاق النار.
نزع سلاح الجماعات المسلحة شرق الكونغو.
انسحاب تدريجي للقوات الرواندية خلال 3 أشهر.
تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
وضع خطة لإعادة إدماج المقاتلين وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وقد لعبت الولايات المتحدة دورا مهما في التمهيد لهذا الاتفاق، الذي ينظر إليه على أنه خطوة مفصلية نحو إعادة الاستقرار إلى منطقة البحيرات الكبرى.
قوات حكومية خارج مدينة غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
الكونغو الديمقراطية و"إم 23" تتفقان على التمهيد لوقف فعال لإطلاق النار بوساطة قطرية
24 أبريل, 01:10 GMT
ويأتي اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد نحو ثلاثين عاما من الصراع الدموي الذي اندلع عام 1994، وأسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين، وتسبب في زعزعة استقرار منطقة البحيرات الكبرى في القارة الأفريقية.
وعلى مدى العقود الماضية، فشلت الجهود الدبلوماسية كافة في وضع حد لهذا النزاع، في ظل اتهامات متبادلة، أبرزها دعم رواندا لحركة "إم 23" المتمردة الناشطة في شرق الكونغو، مقابل الحصول على جزء من الموارد الطبيعية الغنية في تلك المنطقة.
ويمثل الاتفاق الموقع في واشنطن، برعاية أمريكية، تحولًا مهما في مسار الأزمة، وسط تقديرات بأن يؤدي إلى إنهاء النزاع طويل الأمد، ويفتح المجال أمام استثمارات غربية واسعة، لا سيما في قطاع المعادن النادرة التي تمتلك الكونغو الديمقراطية كميات ضخمة منها.
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