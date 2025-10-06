"ماتمو" يجتاح الصين وموجة عواصف مدمرة تضرب آسيا وأوروبا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/ماتمو-يجتاح-الصين-وموجة-عواصف-مدمرة-تضرب-آسيا-وأوروبا-فيديو-1105691905.html
"ماتمو" يجتاح الصين وموجة عواصف مدمرة تضرب آسيا وأوروبا... فيديو
"ماتمو" يجتاح الصين وموجة عواصف مدمرة تضرب آسيا وأوروبا... فيديو
سبوتنيك عربي
أجلت السلطات الصينية عشرات الآلاف من السكان من منازلهم قبل وصول الإعصار "ماتمو" إلى السواحل الجنوبية للبلاد، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى من آسيا وأوروبا كوارث... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T15:30+0000
2025-10-06T15:30+0000
الصين
حول العالم
عواصف
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105691734_0:113:909:624_1920x0_80_0_0_6c3558903473098e4fa830eecd4fdc4c.jpg
ففي الصين، تم إجلاء أكثر من 197 ألف شخص من جزيرة هاينان و150 ألفا من مقاطعة غوانغدونغ، بعد أن سجّل المركز الوطني للأرصاد الجوية رياحًا تجاوزت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.وأدى الإعصار إلى ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر في ميناء ماومينغ صباح الأحد، ما زاد من احتمالات حدوث فيضانات واسعة، فيما توقعت السلطات استمرار الأمطار الغزيرة والرياح القوية في هاينان وغوانغدونغ وقوانغشي.وفي الهند، تسببت انزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة دارجيلينغ في شمال شرق البلاد بمقتل أكثر من 20 شخصًا وعزل قرى جبلية بأكملها، بحسب وسائل إعلام محلية.أما في نيبال المجاورة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية إلى 42 قتيلا وخمسة مفقودين منذ الجمعة الماضية، وفق الوكالة الوطنية للطوارئ.وأكدت السلطات أن37 من الضحايا سقطوا في إقليم إيلام شرقي البلاد، حيث تعذر وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق بسبب قطع الطرق، ما اضطرها للتوجه سيرا على الأقدام، كما فاضت الأنهر والبحيرات في العاصمة كاتماندو، واستُخدمت المروحيات والقوارب لإجلاء السكان المتضررين.وفي فرنسا، أسفرت عاصفة "إيمي" عن وفاة شخصين، أحدهما غرق قرب لوهافر، والآخر بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترًا في الساعة، كما تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع الكهرباء عن نحو 5 آلاف منزل في منطقة نورماندي.وفي ألمانيا، حذر المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والهيدروغرافيا من عاصفة مد بحري قوية على سواحل بحر الشمال، قد ترفع مستويات المياه بما يصل إلى مترين فوق المعدل الطبيعي، خاصة في مناطق إلبه وفيزر وإيمس.وبينما تتأهب الدول المتضررة لمواجهة تبعات الكوارث، تواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط تحذيرات من استمرار موجة الطقس القاسية خلال الأيام المقبلة.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105691734_0:0:833:624_1920x0_80_0_0_21a8f954f25cf901fe65af97c53a43a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, حول العالم, عواصف, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, حول العالم, عواصف, العالم, أخبار العالم الآن

"ماتمو" يجتاح الصين وموجة عواصف مدمرة تضرب آسيا وأوروبا... فيديو

15:30 GMT 06.10.2025
© Photo / x/@airnewsalertsإعصار يجتاح الصين وموجة عواصف مدمرة تضرب آسيا وأوروبا
إعصار يجتاح الصين وموجة عواصف مدمرة تضرب آسيا وأوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Photo / x/@airnewsalerts
تابعنا عبر
أجلت السلطات الصينية عشرات الآلاف من السكان من منازلهم قبل وصول الإعصار "ماتمو" إلى السواحل الجنوبية للبلاد، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى من آسيا وأوروبا كوارث طبيعية خلفت عشرات القتلى والمفقودين.
ففي الصين، تم إجلاء أكثر من 197 ألف شخص من جزيرة هاينان و150 ألفا من مقاطعة غوانغدونغ، بعد أن سجّل المركز الوطني للأرصاد الجوية رياحًا تجاوزت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.
وتوقفت حركة النقل العام وأغلقت مواقع البناء والمحال التجارية في مدن ساحلية عدة، منها هايكو وونتشانغ وزانجيانغ وماومينغ. كما أعلنت مدينة بيهاي في منطقة قوانغشي تعليق العمل والدراسة والمواصلات، وألغيت الرحلات الجوية والفعاليات العامة في إقليم هاينان.
وأدى الإعصار إلى ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر في ميناء ماومينغ صباح الأحد، ما زاد من احتمالات حدوث فيضانات واسعة، فيما توقعت السلطات استمرار الأمطار الغزيرة والرياح القوية في هاينان وغوانغدونغ وقوانغشي.
كما تواصلت عمليات الإنقاذ في التبت لإيصال الإمدادات إلى نحو ألف شخص حاصرهم تساقط الثلوج في مواقع تخييم على المنحدر الشرقي لجبل إيفرست.
وفي الهند، تسببت انزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة دارجيلينغ في شمال شرق البلاد بمقتل أكثر من 20 شخصًا وعزل قرى جبلية بأكملها، بحسب وسائل إعلام محلية.
أما في نيبال المجاورة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية إلى 42 قتيلا وخمسة مفقودين منذ الجمعة الماضية، وفق الوكالة الوطنية للطوارئ.
وأكدت السلطات أن37 من الضحايا سقطوا في إقليم إيلام شرقي البلاد، حيث تعذر وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق بسبب قطع الطرق، ما اضطرها للتوجه سيرا على الأقدام، كما فاضت الأنهر والبحيرات في العاصمة كاتماندو، واستُخدمت المروحيات والقوارب لإجلاء السكان المتضررين.

وفي أوروبا، ضربت عواصف عنيفة عدة دول، أمس الأحد، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتعطيل واسع لحركة الطيران والملاحة البحرية والبرية.

وفي فرنسا، أسفرت عاصفة "إيمي" عن وفاة شخصين، أحدهما غرق قرب لوهافر، والآخر بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترًا في الساعة، كما تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع الكهرباء عن نحو 5 آلاف منزل في منطقة نورماندي.
وفي أيرلندا، لقي رجل حتفه نتيجة العاصفة التي تسببت أيضًا في أضرار مادية وانقطاعات كهربائية في بريطانيا وأيرلندا، قبل أن تتجه شرقًا نحو فرنسا وهولندا وألمانيا.
وفي ألمانيا، حذر المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والهيدروغرافيا من عاصفة مد بحري قوية على سواحل بحر الشمال، قد ترفع مستويات المياه بما يصل إلى مترين فوق المعدل الطبيعي، خاصة في مناطق إلبه وفيزر وإيمس.
وبينما تتأهب الدول المتضررة لمواجهة تبعات الكوارث، تواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط تحذيرات من استمرار موجة الطقس القاسية خلال الأيام المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала