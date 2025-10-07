الإمارات والكويت تبحثان تعزيز التعاون العسكري والجاهزية القتالية

عربي
أجرى اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائبُ رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، بزيارة رسمية إلى الكويت بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان في استقبال اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، الفريق الركن خالد درج الشريعان، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، واللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الإمارات والكويت، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في مواجهة التحديات الإقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أنه رافق اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان خلال زيارته إلى الكويت، اليوم، التي بحث خلالها مع رئيس الأركان الكويتي ونائبه تعزيز التعاون العسكري، مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت وعدد من كبار الضباط من الجانبين.
ويشار إلى أنه في الثاني من أغطس/آب الماضي، وجه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، رسالة في ذكرى مرور 35 عاما على الغزو العراقي لدولة الكويت، في 2 أغسطس عام 1990.
وأكد قرقاش عبر منصة "إكس" أن "غزو دولة الكويت الشقيقة واحتلالها الغاشم شكل لحظة وعي حاسمة لجيلٍ كامل في الخليج العربي، تعلمنا أن الوطن أولاً وأبداً، وألا ننخدع بالشعارات، وأن نعوّل على التضامن الخليجي، فهو السند الحقيقي".
يشار إلى أن غزو العراق للكويت هو هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس عام 1990، في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس.
ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين تحت اسم جمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.
واستمر الغزو العراقي للكويت فترة 7 شهور، انتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/ شباط عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
