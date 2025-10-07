https://sarabic.ae/20251007/الحركة-الطلابية-والشعبية-في-أوروبا-أي-دور-لعبته-بعد-أحداث-7-أكتوبر-في-غزة؟-1105720672.html
الحركة الطلابية والشعبية في أوروبا... أي دور لعبته بعد أحداث 7 أكتوبر في غزة؟
الحركة الطلابية والشعبية في أوروبا... أي دور لعبته بعد أحداث 7 أكتوبر في غزة؟
كان الرد العنيف وغير المسبوق لإسرائيل على عملية "طوفان الأقصى"، والذي أدى إلى دمار هائل وسقوط عدد ضخم من المدنيين بالإضافة إلى المجاعة وتشريد الآلاف من غزة،
وشكلت هذه التحركات نوعا من كرة ثلج تدحرجت وأصبحت عامل ضغط على الحكومات الأوروبية، التي بدأت تعترف بالتوالي بـ"دولة فلسطين"، وهذا ما يعتبر تبدلا واضحا في مسار التعامل مع الموضوع الفلسطيني-الإسرائيلي عبر التاريخ، حيث أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة.ناشطة سياسية: سنغلق ميناء في مدينة هولندية لمنع إحدى السفن من نقل أسلحة لإسرائيلفي هذا السياق، وفي الذكرى الثانية لأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة، رأت الناشطة السياسية من مجموعة "FREE PALESTINE BONN"، من ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، كارو روس بيرغ، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "توقيف إسرائيل لناشطين واختطافهم من مياه دولية جريمة، وعدم سماحها بإدخال المساعدات والمواد الطبية وحليب الأطفال إلى الناس في غزة أيضا يعتبر قمة الجريمة والإرهاب".وكشفت أن "إسرائيل خطفت الناشطين وعذبتهم وضربتهم وبعدها رحلتهم، عكس ما نشرت الجرائد الألمانية أنه تم ترحيلهم فقط"، مشيرة إلى أن "كل الطلاب في العالم ضغطوا على جامعاتهم ليقطعوا العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل وبعضهم نجحوا في ذلك، لكن في مدينة بون لم تقطع بعد الجامعات علاقتها مع إسرائيل".وأضافت روس بيرغ: "نحن نقوم بتوزيع منشورات ومعلومات ونقوم بمظاهرات، ونتمنى لو نستطيع تعليم الطلاب والناس في الشارع ليتمكنوا من معرفة الحقيقة"، كاشفة عن "تعرض المتظاهرين للعنف من قبل الشرطة خلال التظاهرات ومنعهم من الهتاف بـ"فلسطين حرة"، مؤكدة أنه "من واحب أي انسان أن يكافح من أجل حرية فلسطين"، وقالت: "لن نستسلم".كما أشارت إلى أنه "سيتم القيام بنشاطات أخرى كتسكير ميناء في مدينة هولندية لمنع إحدى السفن من نقل أسلحة لإسرائيل".رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا: الأوروبي يشعر بأن نضاله للقضية الفلسطينية كأنه من أجل حريتهمن جانبه، أكد رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، من بون الألمانية، جورج رشماوي، أن "التحركات على صعيد الجالية الفلسطينية في أوروبا كانت غير مسبوقة لتتطور لاحقا وينضم إليها طلاب جامعيون شاهدوا ماذا يحدث في غزة"، وقال: "الآن في ألمانيا أو أي بلد أوروبي، يخرج ناس من كافة الأعمار، طلاب مدارس وجامعات، متقاعدون ونساء وغيرهم لمساندة غزة".وشدد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" على "ضرورة استمرار هذه التحركات الشعبية"، مشيرا إلى أن "فرض عقوبات على إسرائيل عبر حملات المقاطعة المختلفة الفنية والاقتصادية مطلب رئيسي في عملنا على صعيد أوروبا".وقال إن "طوفان الأقصى" أصبح "طوفان عِلم بالقضية"، مؤكدا "انتصار الرواية الفلسطينية"، وأضاف: "على مدار عامين كان هناك صراع بين الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية وحاولت وسائل الإعلام في الدول الأوروبية تزوير الحقائق وإطلاق الدعايات المغرضة ضد نضال الشعب الفلسطيني، لكن الآن أصبح الأوروبي يشعر بأن نضاله للقضية الفلسطينية هو نضال من أجل حريته، لأن حكوماته التي شاركت في الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت تتأثر بضغط الشارع الأوروبي لمعرفتها أنها ستُحاسب على ما قامت به تجاه الشعب الفلسطيني".ورأى رشماوي ان "المطلوب أن تعترف كل دول العالم في فلسطين وأن تصر على أن تقام الدولة الوطنية المستقلة على الأراضي الفلسطينية"، معتبرا أن "عزلة إسرائيل ستزداد لأن مشروع إسرائيل الكبرى والتمدد الجغرافي سيصطدم بكل إنسان يرى أن المشروع تدميري للمنطقة وهدفه السيطرة عليها".
كان الرد العنيف وغير المسبوق لإسرائيل على عملية "طوفان الأقصى"، والذي أدى إلى دمار هائل وسقوط عدد ضخم من المدنيين بالإضافة إلى المجاعة وتشريد الآلاف من غزة، شرارة لانطلاق تظاهرات شعبية وطلابية في مختلف الدول الأوروبية ساهمت في نقل صورة مغايرة حول القضية الفلسطينية إلى مختلف الدول.
وشكلت هذه التحركات نوعا من كرة ثلج تدحرجت وأصبحت عامل ضغط على الحكومات الأوروبية، التي بدأت تعترف بالتوالي بـ"دولة فلسطين"، وهذا ما يعتبر تبدلا واضحا في مسار التعامل مع الموضوع الفلسطيني-الإسرائيلي عبر التاريخ، حيث أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة.
ناشطة سياسية: سنغلق ميناء في مدينة هولندية لمنع إحدى السفن من نقل أسلحة لإسرائيل
في هذا السياق، وفي الذكرى الثانية لأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة، رأت الناشطة السياسية من مجموعة "FREE PALESTINE BONN"، من ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، كارو روس بيرغ، في حديث لإذاعة "سبوتنيك
" أن "توقيف إسرائيل لناشطين واختطافهم من مياه دولية جريمة، وعدم سماحها بإدخال المساعدات والمواد الطبية وحليب الأطفال إلى الناس في غزة أيضا يعتبر قمة الجريمة والإرهاب".
وكشفت أن "إسرائيل خطفت الناشطين وعذبتهم وضربتهم وبعدها رحلتهم، عكس ما نشرت الجرائد الألمانية أنه تم ترحيلهم فقط"، مشيرة إلى أن "كل الطلاب في العالم ضغطوا على جامعاتهم ليقطعوا العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل وبعضهم نجحوا في ذلك، لكن في مدينة بون لم تقطع بعد الجامعات علاقتها مع إسرائيل".
وأضافت روس بيرغ: "نحن نقوم بتوزيع منشورات ومعلومات ونقوم بمظاهرات، ونتمنى لو نستطيع تعليم الطلاب والناس في الشارع ليتمكنوا من معرفة الحقيقة"، كاشفة عن "تعرض المتظاهرين للعنف من قبل الشرطة خلال التظاهرات ومنعهم من الهتاف بـ"فلسطين حرة"، مؤكدة أنه "من واحب أي انسان أن يكافح من أجل حرية فلسطين"، وقالت: "لن نستسلم".
كما أشارت إلى أنه "سيتم القيام بنشاطات أخرى كتسكير ميناء في مدينة هولندية لمنع إحدى السفن من نقل أسلحة لإسرائيل".
رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا: الأوروبي يشعر بأن نضاله للقضية الفلسطينية كأنه من أجل حريته
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، من بون الألمانية، جورج رشماوي، أن "التحركات على صعيد الجالية الفلسطينية في أوروبا كانت غير مسبوقة لتتطور لاحقا وينضم إليها طلاب جامعيون شاهدوا ماذا يحدث في غزة"، وقال: "الآن في ألمانيا أو أي بلد أوروبي، يخرج ناس من كافة الأعمار، طلاب مدارس وجامعات، متقاعدون ونساء وغيرهم لمساندة غزة".
وشدد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" على "ضرورة استمرار هذه التحركات الشعبية"، مشيرا إلى أن "فرض عقوبات على إسرائيل عبر حملات المقاطعة المختلفة الفنية والاقتصادية مطلب رئيسي في عملنا على صعيد أوروبا".
وقال إن "طوفان الأقصى" أصبح "طوفان عِلم بالقضية"، مؤكدا "انتصار الرواية الفلسطينية"، وأضاف: "على مدار عامين كان هناك صراع بين الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية وحاولت وسائل الإعلام في الدول الأوروبية تزوير الحقائق وإطلاق الدعايات المغرضة ضد نضال الشعب الفلسطيني، لكن الآن أصبح الأوروبي يشعر بأن نضاله للقضية الفلسطينية هو نضال من أجل حريته، لأن حكوماته التي شاركت في الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت تتأثر بضغط الشارع الأوروبي لمعرفتها أنها ستُحاسب على ما قامت به تجاه الشعب الفلسطيني".
ورأى رشماوي ان "المطلوب أن تعترف كل دول العالم في فلسطين وأن تصر على أن تقام الدولة الوطنية المستقلة على الأراضي الفلسطينية"، معتبرا أن "عزلة إسرائيل ستزداد لأن مشروع إسرائيل الكبرى والتمدد الجغرافي سيصطدم بكل إنسان يرى أن المشروع تدميري للمنطقة وهدفه السيطرة عليها".