تحطم مروحية إسعاف على طريق مزدحم في ولاية كاليفورنيا...فيديو
ووفقا للسلطات المحلية، فقد وقعت الحادثة نحو الساعة السابعة مساء على الممرات المتجهة شرقا في الطريق السريع رقم 50، بالقرب من مخرج شارع 59. وأظهرت لقطات مصورة للحادث، المروحية التابعة للخدمات الطبية الجوية،وهي تفقد السيطرة قبل أن ترتطم بالطريق.ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث وملابساته، بينما تواصل السلطات معاينة موقع التحطم وجمع الأدلة.
2025
أصيب ثلاثة أشخاص، امرأتان ورجل، بجروح خطيرة بعد تحطم مروحية إسعاف على طريق سريع مزدحم في مدينة ساكرامنتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما تسبب في حالة من الفوضى وتعطل حركة المرور.
ووفقا للسلطات المحلية، فقد وقعت الحادثة نحو الساعة السابعة مساء على الممرات المتجهة شرقا في الطريق السريع رقم 50، بالقرب من مخرج شارع 59. وأظهرت لقطات مصورة للحادث، المروحية التابعة للخدمات الطبية الجوية،وهي تفقد السيطرة قبل أن ترتطم بالطريق.
وكان على متن الطائرة ثلاثة أفراد من الطاقم الطبي هم: الطيار، وممرضة، ومسعف، وقد نُقلوا جميعًا إلى المستشفى في حالة حرجة على يد فرق الإنقاذ التابعة لإدارة إطفاء ساكرامنتو.
وأشار رجال الإطفاء إلى أن عددا من المارة هرعوا لمساعدة الطاقم بعد التحطم، حيث تمكنوا من رفع المروحية جزئيًا لتحرير أحد المصابين.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث وملابساته، بينما تواصل السلطات معاينة موقع التحطم وجمع الأدلة.