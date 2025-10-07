عربي
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وفد "حماس" المفاوض: نؤكد استعدادنا لوقف الحرب لكن إسرائيل تواصل القتل
رئيس وفد "حماس" المفاوض: نؤكد استعدادنا لوقف الحرب لكن إسرائيل تواصل القتل
سبوتنيك عربي
أكد خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، اليوم الثلاثاء، أن الحركة وصلت إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات "مسؤولة وجادة" تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، التي... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
حركة حماس
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب الحية عن التزام حماس بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الاستقرار، إقامة الدولة، وتقرير المصير.وأضاف أن الحركة جاءت بهدف مباشر يتمثل في إنهاء الحرب، تبادل الأسرى، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا استعداد الحركة الكامل لوقف النزاع. كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية. ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
تابعنا عبر
أكد خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، اليوم الثلاثاء، أن الحركة وصلت إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات "مسؤولة وجادة" تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، التي وصفها بأنها "حرب مجنونة" شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين، مخلفة دمارًا واسعًا.
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب الحية عن التزام حماس بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الاستقرار، إقامة الدولة، وتقرير المصير.
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر... متحدث "الأونروا" يكشف لـ"سبوتنيك" عن عامين من المعاناة في غزة
12:00 GMT
وأضاف أن الحركة جاءت بهدف مباشر يتمثل في إنهاء الحرب، تبادل الأسرى، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا استعداد الحركة الكامل لوقف النزاع.

وأشار الحية إلى أن إسرائيل تواصل "القتل والإبادة" وتنكث بوعودها بشأن وقف الحرب، مطالبًا بوجود ضمانات دولية لضمان انتهاء العدوان بشكل نهائي.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع.
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
وسائط متعددة
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب
11:07 GMT
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
الأمم المتحدة تطالب بفرض وقف إطلاق نار عاجل مع دخول حرب غزة-إسرائيل عامها الثالث
17:36 GMT

وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".

وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
