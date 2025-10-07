https://sarabic.ae/20251007/رئيس-وفد-حماس-المفاوض-نؤكد-استعدادنا-لوقف-الحرب-لكن-إسرائيل-تواصل-القتل-1105736240.html

رئيس وفد "حماس" المفاوض: نؤكد استعدادنا لوقف الحرب لكن إسرائيل تواصل القتل

أكد خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، اليوم الثلاثاء، أن الحركة وصلت إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات "مسؤولة وجادة" تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، التي... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب الحية عن التزام حماس بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الاستقرار، إقامة الدولة، وتقرير المصير.وأضاف أن الحركة جاءت بهدف مباشر يتمثل في إنهاء الحرب، تبادل الأسرى، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا استعداد الحركة الكامل لوقف النزاع. كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية. ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

