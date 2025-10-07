https://sarabic.ae/20251007/مقتل-جندي-إسرائيلي-بـنيران-صديقة-1105730353.html
مقتل جندي إسرائيلي بـ"نيران صديقة"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي على يد زميله من قوات حرس الحدود بنيران صديقة في مستوطنة "كريات أربع" بالضفة الغربية. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل جندي إسرائيلي كان يقضي إجازته بمنزله بمستوطنة كريات أربع الواقعة بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.وأشارت إلى أن الجندي الإسرائيلي قتل عن طريق جندي آخر أو زميله من قوات حرس الحدود الإسرائيلية.ونوهت إلى أن الجندي من قوات الحرس الحدود قد أطلق النار على زميل له من الجيش الإسرائيلي، حيث كان الأخير يقضي إجازته بمنزله بمستوطنة "كريات أربع" بالضفة الغربية.وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث، لافتة إلى أن جندي حرس الحدود كان يؤدي واجبه، دون مزيد من التفاصيل، حيث تم فتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية. وفي السياق نفسه، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في 3 أكتوبر الجاري، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ. وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
