مقتل جندي إسرائيلي بـ"نيران صديقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/مقتل-جندي-إسرائيلي-بـنيران-صديقة-1105730353.html
مقتل جندي إسرائيلي بـ"نيران صديقة"
مقتل جندي إسرائيلي بـ"نيران صديقة"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي على يد زميله من قوات حرس الحدود بنيران صديقة في مستوطنة "كريات أربع" بالضفة الغربية. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T15:06+0000
2025-10-07T15:06+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل جندي إسرائيلي كان يقضي إجازته بمنزله بمستوطنة كريات أربع الواقعة بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.وأشارت إلى أن الجندي الإسرائيلي قتل عن طريق جندي آخر أو زميله من قوات حرس الحدود الإسرائيلية.ونوهت إلى أن الجندي من قوات الحرس الحدود قد أطلق النار على زميل له من الجيش الإسرائيلي، حيث كان الأخير يقضي إجازته بمنزله بمستوطنة "كريات أربع" بالضفة الغربية.وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث، لافتة إلى أن جندي حرس الحدود كان يؤدي واجبه، دون مزيد من التفاصيل، حيث تم فتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية. وفي السياق نفسه، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في 3 أكتوبر الجاري، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ. وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251007/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعترض-4-طائرات-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-1105726941.html
https://sarabic.ae/20251007/نتنياهو-نقترب-من-نهاية-الحرب-في-غزة-1105707589.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

مقتل جندي إسرائيلي بـ"نيران صديقة"

15:06 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي على يد زميله من قوات حرس الحدود بنيران صديقة في مستوطنة "كريات أربع" بالضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قتل جندي إسرائيلي كان يقضي إجازته بمنزله بمستوطنة كريات أربع الواقعة بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الجندي الإسرائيلي قتل عن طريق جندي آخر أو زميله من قوات حرس الحدود الإسرائيلية.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترض 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن
13:39 GMT
ونوهت إلى أن الجندي من قوات الحرس الحدود قد أطلق النار على زميل له من الجيش الإسرائيلي، حيث كان الأخير يقضي إجازته بمنزله بمستوطنة "كريات أربع" بالضفة الغربية.
وأكدت أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث، لافتة إلى أن جندي حرس الحدود كان يؤدي واجبه، دون مزيد من التفاصيل، حيث تم فتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في 3 أكتوبر الجاري، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
نتنياهو: نقترب من نهاية الحرب في غزة
05:43 GMT
وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала