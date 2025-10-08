https://sarabic.ae/20251008/إعلام-تسليم-صواريخ-توماهوك-الأمريكية-لأوكرانيا-قد-يستغرق-أشهرا-1105747358.html
إعلام: تسليم صواريخ "توماهوك" الأمريكية لأوكرانيا قد يستغرق أشهرا
وقالت التقارير: "قد يستغرق الأمر أشهرًا قبل أن تصل صواريخ توماهوك الأمريكية إلى أوكرانيا، وقد لا تغادر منصات إطلاقها أبدًا، لكن هذا لا يعني أنها لن يكون لها تأثير على موسكو".ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف كانت بأسلوب الزعيم الأمريكي "الغامض" المعهود.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، أن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.وقال بوتين: "كانت هناك مسائل تتعلق بمناقشة توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ "توماهوك"، لأوكرانيا".وتابع: "وقد قلت بالفعل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير علاقاتنا أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تتشكل في هذه العلاقات".ترامب: اتخذت قرارا "إلى حد ما" بشأن إرسال صواريخ "توماهوك" لأوكرانياترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
07:21 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 07:22 GMT 08.10.2025)
أفادت تقارير بريطانية، أنه قد يستغرق تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا شهورًا، وحتى لو حصلت عليها القوات المسلحة الأوكرانية، فقد لا يسمح الأمريكيون لكييف باستخدامها.
وقالت التقارير: "قد يستغرق الأمر أشهرًا قبل أن تصل صواريخ توماهوك الأمريكية إلى أوكرانيا، وقد لا تغادر منصات إطلاقها أبدًا، لكن هذا لا يعني أنها لن يكون لها تأثير على موسكو".
وأشارت إلى أن واشنطن قد تنقل هذه الصواريخ إلى كييف دون إذن لاستخدامها، بهدف التأثير على موسكو في المفاوضات الأوكرانية. بطريقة أو بأخرى، من المستحيل نقل هذه الصواريخ بسرعة إلى القوات المسلحة الاوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف كانت بأسلوب الزعيم الأمريكي "الغامض" المعهود.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، أن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بوتين: "كانت هناك مسائل تتعلق بمناقشة توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ "توماهوك"، لأوكرانيا".
وتابع: "وقد قلت بالفعل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير علاقاتنا أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية
التي بدأت تتشكل في هذه العلاقات".