الشرطة البريطانية: منفذ هجوم مانشستر ينتمي لتنظيم "داعش"

وأفاد متحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب شمال غربي إنجلترا، أن "المهاجم، في بداية هجومه خارج كنيس هيتون بارك العبري، تواصل مع الشرطة هاتفيًا ليعلن ولاءه لما يعرف بتنظيم داعش"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضحت الشرطة أن المهاجم، الذي تم تحديد هويته باسم جهاد الشامي، 35 عامًا، قُتل برصاص الشرطة خلال سبع دقائق من بدء الهجوم. وأسفر الحادث عن مقتل شخصين يهوديين، يُرجح أن يكون أحدهما قد أصيب برصاصة طائشة أطلقتها الشرطة. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به بحادثة الطعن"، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تولت تقديم المساعدة الطبية للمصابين. وذكرت الشرطة أن 3 مشتبه بهم محتجزون حاليًا على خلفية الحادث، مشيرة إلى أنهم متهمون بالتدبير لهجمات إرهابية. وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفًا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة". ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعًا جدًا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.

