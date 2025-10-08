https://sarabic.ae/20251008/الشرطة-البريطانية-منفذ-هجوم-مانشستر-ينتمي-لتنظيم-داعش--1105763273.html
الشرطة البريطانية: منفذ هجوم مانشستر ينتمي لتنظيم "داعش"
الشرطة البريطانية: منفذ هجوم مانشستر ينتمي لتنظيم "داعش"
كشفت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مانشستر، الأسبوع الماضي، أجرى مكالمة طارئة مع الشرطة
وأفاد متحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب شمال غربي إنجلترا، أن "المهاجم، في بداية هجومه خارج كنيس هيتون بارك العبري، تواصل مع الشرطة هاتفيًا ليعلن ولاءه لما يعرف بتنظيم داعش"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضحت الشرطة أن المهاجم، الذي تم تحديد هويته باسم جهاد الشامي، 35 عامًا، قُتل برصاص الشرطة خلال سبع دقائق من بدء الهجوم. وأسفر الحادث عن مقتل شخصين يهوديين، يُرجح أن يكون أحدهما قد أصيب برصاصة طائشة أطلقتها الشرطة. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به بحادثة الطعن"، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تولت تقديم المساعدة الطبية للمصابين. وذكرت الشرطة أن 3 مشتبه بهم محتجزون حاليًا على خلفية الحادث، مشيرة إلى أنهم متهمون بالتدبير لهجمات إرهابية. وصرح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفًا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة". ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعًا جدًا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.
كشفت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن المهاجم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مانشستر، الأسبوع الماضي، أجرى مكالمة طارئة مع الشرطة أثناء هجومه، معلنًا ولاءه لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
وأفاد متحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب شمال غربي إنجلترا، أن "المهاجم، في بداية هجومه خارج كنيس هيتون بارك العبري، تواصل مع الشرطة هاتفيًا ليعلن ولاءه لما يعرف بتنظيم داعش
"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضحت الشرطة أن المهاجم، الذي تم تحديد هويته باسم جهاد الشامي، 35 عامًا، قُتل برصاص الشرطة خلال سبع دقائق من بدء الهجوم.
وأسفر الحادث عن مقتل شخصين يهوديين، يُرجح أن يكون أحدهما قد أصيب برصاصة طائشة أطلقتها الشرطة.
وكانت الشرطة البريطانية قد قالت، الخميس الماضي، إن "أشخاصا عدة تعرضوا للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران".
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به بحادثة الطعن"، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تولت تقديم المساعدة الطبية للمصابين.
وذكرت الشرطة أن 3 مشتبه بهم محتجزون حاليًا على خلفية الحادث، مشيرة إلى أنهم متهمون بالتدبير لهجمات إرهابية.
وصرح عمدة مانشستر
الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة "بي بي سي مانشستر": "إنه حادث خطير"، مضيفًا: "أطمئن الناس فورًا بأن هذا الخطر المباشر، يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر. يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.
ومنذ أعوام، رأت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعًا جدًا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.