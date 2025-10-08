باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/باحث-في-العلاقات-الدولية-تسليح-أوكرانيا-بصواريخ-توماهوك-سيجر-واشنطن-إلى-صراع-مباشر-مع-موسكو-1105771574.html
باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو
باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في العلاقات الدولية، باسم عساف، عن التصعيد الأوروبي المستمر في أوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أن "تصعيد حلف الناتو في أوكرانيا يهدف إلى توسيع... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T18:25+0000
2025-10-08T18:25+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
خبير
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg
وأوضح عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطرف الروسي، من خلال تنظيم قواته، ازداد قوة، ويصد جميع المحاولات الغربية لتغيير موازين الصراع"، مشيرا إلى أن التصعيد الغربي "يأتي كرد فعل على التدهور الاقتصادي والسياسي الذي تعانيه أوروبا". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقود حلف الناتو من دون أن تخوض الصراع مباشرة، وتدفع بالدول الأوروبية المتحمسة لخوض المعارك لتكون رأس الحربة"، مضيفا أنه "في حال زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، فإنها تضرب الاتفاق الذي تم في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين، وتدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، خصوصا أن هذه الصواريخ لا يمكن تشغيلها إلا من قبل جنود أمريكيين". وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في ضرب الاقتصاد الروسي، خصوصا في ظل توجه موسكو إلى بناء تحالفات جديدة وتوقيع اتفاقات مع الدول المنضوية في الحلف الشرقي الجديد يتسع يوما بعد يوم في مواجهة الهيمنة الغربية الأمنية والعسكرية والاقتصادية على العالم، ما جعل منها منفذا اقتصاديا وسياسيا واسعا نحو العالم". وفي ما يتعلق بالاتفاق بين روسيا وفنزويلا، أشار عساف إلى أن "واشنطن تمارس ضغوطا على كاراكاس لمنعها من الانضمام إلى الحلف الشرقي، بحجة مكافحة تجارة المخدرات، كما تحاول السيطرة على طرق الملاحة والمضائق البحرية، لتبرير هيمنتها وفرض قرارها الأحادي".مادورو يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا وروسيا
https://sarabic.ae/20251005/بوتن-تسليم-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-يدمر-الاتجاهات-الإيجابية-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-1105635013.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_0403845a022eb322ae5afb6b73b01e79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, خبير, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, خبير, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو

18:25 GMT 08.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon صواريخ توماهوك
صواريخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث في العلاقات الدولية، باسم عساف، عن التصعيد الأوروبي المستمر في أوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أن "تصعيد حلف الناتو في أوكرانيا يهدف إلى توسيع المواجهة مع روسيا، التي تحقق انتصارات يومية على كييف والدول الداعمة لها، ولاسيما بريطانيا التي تعد المعنية الأولى بتقديم الدعم لأوكرانيا".
وأوضح عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطرف الروسي، من خلال تنظيم قواته، ازداد قوة، ويصد جميع المحاولات الغربية لتغيير موازين الصراع"، مشيرا إلى أن التصعيد الغربي "يأتي كرد فعل على التدهور الاقتصادي والسياسي الذي تعانيه أوروبا".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقود حلف الناتو من دون أن تخوض الصراع مباشرة، وتدفع بالدول الأوروبية المتحمسة لخوض المعارك لتكون رأس الحربة"، مضيفا أنه "في حال زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، فإنها تضرب الاتفاق الذي تم في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين، وتدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، خصوصا أن هذه الصواريخ لا يمكن تشغيلها إلا من قبل جنود أمريكيين".
وشدد عساف على أن "الاستفزازات والاعتداءات التي تقوم بها القوات الأوكرانية بدعم غربي تزيد من إنهاك الجيش والشعب الاوكراني اللذين أصبحا ناقمين على نظام زيلنسكي نتيجة الهزائم المتتالية"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لأي جيش أو قوة خارجية أن تخوض الصراع نيابة عن الجيش والشعب الأوكراني".
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
بوتين: تزويد نظام كييف بصواريخ "توماهوك" يقوض الاتجاهات الإيجابية في العلاقات الروسية الأمريكية
5 أكتوبر, 08:33 GMT
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في ضرب الاقتصاد الروسي، خصوصا في ظل توجه موسكو إلى بناء تحالفات جديدة وتوقيع اتفاقات مع الدول المنضوية في الحلف الشرقي الجديد يتسع يوما بعد يوم في مواجهة الهيمنة الغربية الأمنية والعسكرية والاقتصادية على العالم، ما جعل منها منفذا اقتصاديا وسياسيا واسعا نحو العالم".
وفي ما يتعلق بالاتفاق بين روسيا وفنزويلا، أشار عساف إلى أن "واشنطن تمارس ضغوطا على كاراكاس لمنعها من الانضمام إلى الحلف الشرقي، بحجة مكافحة تجارة المخدرات، كما تحاول السيطرة على طرق الملاحة والمضائق البحرية، لتبرير هيمنتها وفرض قرارها الأحادي".
مادورو يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا وروسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала