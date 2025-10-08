https://sarabic.ae/20251008/باحث-في-العلاقات-الدولية-تسليح-أوكرانيا-بصواريخ-توماهوك-سيجر-واشنطن-إلى-صراع-مباشر-مع-موسكو-1105771574.html

باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو

باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في العلاقات الدولية، باسم عساف، عن التصعيد الأوروبي المستمر في أوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أن "تصعيد حلف الناتو في أوكرانيا يهدف إلى توسيع... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T18:25+0000

2025-10-08T18:25+0000

2025-10-08T18:25+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

خبير

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg

وأوضح عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطرف الروسي، من خلال تنظيم قواته، ازداد قوة، ويصد جميع المحاولات الغربية لتغيير موازين الصراع"، مشيرا إلى أن التصعيد الغربي "يأتي كرد فعل على التدهور الاقتصادي والسياسي الذي تعانيه أوروبا". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقود حلف الناتو من دون أن تخوض الصراع مباشرة، وتدفع بالدول الأوروبية المتحمسة لخوض المعارك لتكون رأس الحربة"، مضيفا أنه "في حال زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، فإنها تضرب الاتفاق الذي تم في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين، وتدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، خصوصا أن هذه الصواريخ لا يمكن تشغيلها إلا من قبل جنود أمريكيين". وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في ضرب الاقتصاد الروسي، خصوصا في ظل توجه موسكو إلى بناء تحالفات جديدة وتوقيع اتفاقات مع الدول المنضوية في الحلف الشرقي الجديد يتسع يوما بعد يوم في مواجهة الهيمنة الغربية الأمنية والعسكرية والاقتصادية على العالم، ما جعل منها منفذا اقتصاديا وسياسيا واسعا نحو العالم". وفي ما يتعلق بالاتفاق بين روسيا وفنزويلا، أشار عساف إلى أن "واشنطن تمارس ضغوطا على كاراكاس لمنعها من الانضمام إلى الحلف الشرقي، بحجة مكافحة تجارة المخدرات، كما تحاول السيطرة على طرق الملاحة والمضائق البحرية، لتبرير هيمنتها وفرض قرارها الأحادي".مادورو يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا وروسيا

https://sarabic.ae/20251005/بوتن-تسليم-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-يدمر-الاتجاهات-الإيجابية-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-1105635013.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, خبير, الولايات المتحدة الأمريكية