باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو
باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو
تحدث الباحث في العلاقات الدولية، باسم عساف، عن التصعيد الأوروبي المستمر في أوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أن "تصعيد حلف الناتو في أوكرانيا يهدف إلى توسيع
وأوضح عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطرف الروسي، من خلال تنظيم قواته، ازداد قوة، ويصد جميع المحاولات الغربية لتغيير موازين الصراع"، مشيرا إلى أن التصعيد الغربي "يأتي كرد فعل على التدهور الاقتصادي والسياسي الذي تعانيه أوروبا". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقود حلف الناتو من دون أن تخوض الصراع مباشرة، وتدفع بالدول الأوروبية المتحمسة لخوض المعارك لتكون رأس الحربة"، مضيفا أنه "في حال زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، فإنها تضرب الاتفاق الذي تم في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين، وتدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، خصوصا أن هذه الصواريخ لا يمكن تشغيلها إلا من قبل جنود أمريكيين". وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في ضرب الاقتصاد الروسي، خصوصا في ظل توجه موسكو إلى بناء تحالفات جديدة وتوقيع اتفاقات مع الدول المنضوية في الحلف الشرقي الجديد يتسع يوما بعد يوم في مواجهة الهيمنة الغربية الأمنية والعسكرية والاقتصادية على العالم، ما جعل منها منفذا اقتصاديا وسياسيا واسعا نحو العالم". وفي ما يتعلق بالاتفاق بين روسيا وفنزويلا، أشار عساف إلى أن "واشنطن تمارس ضغوطا على كاراكاس لمنعها من الانضمام إلى الحلف الشرقي، بحجة مكافحة تجارة المخدرات، كما تحاول السيطرة على طرق الملاحة والمضائق البحرية، لتبرير هيمنتها وفرض قرارها الأحادي".مادورو يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا وروسيا
باحث في العلاقات الدولية: تسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيجر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو
تحدث الباحث في العلاقات الدولية، باسم عساف، عن التصعيد الأوروبي المستمر في أوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أن "تصعيد حلف الناتو في أوكرانيا يهدف إلى توسيع المواجهة مع روسيا، التي تحقق انتصارات يومية على كييف والدول الداعمة لها، ولاسيما بريطانيا التي تعد المعنية الأولى بتقديم الدعم لأوكرانيا".
وأوضح عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطرف الروسي، من خلال تنظيم قواته، ازداد قوة، ويصد جميع المحاولات الغربية لتغيير موازين الصراع"، مشيرا إلى أن التصعيد الغربي "يأتي كرد فعل على التدهور الاقتصادي والسياسي الذي تعانيه أوروبا".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقود حلف الناتو من دون أن تخوض الصراع مباشرة، وتدفع بالدول الأوروبية المتحمسة لخوض المعارك لتكون رأس الحربة"، مضيفا أنه "في حال زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، فإنها تضرب الاتفاق الذي تم في ألاسكا بين الرئيسين ترامب وبوتين، وتدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، خصوصا أن هذه الصواريخ لا يمكن تشغيلها إلا من قبل جنود أمريكيين".
وشدد عساف على أن "الاستفزازات والاعتداءات التي تقوم بها القوات الأوكرانية بدعم غربي تزيد من إنهاك الجيش والشعب الاوكراني اللذين أصبحا ناقمين على نظام زيلنسكي نتيجة الهزائم المتتالية"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لأي جيش أو قوة خارجية أن تخوض الصراع نيابة عن الجيش والشعب الأوكراني".
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في ضرب الاقتصاد الروسي، خصوصا في ظل توجه موسكو إلى بناء تحالفات جديدة وتوقيع اتفاقات مع الدول المنضوية في الحلف الشرقي الجديد يتسع يوما بعد يوم في مواجهة الهيمنة الغربية الأمنية والعسكرية والاقتصادية على العالم، ما جعل منها منفذا اقتصاديا وسياسيا واسعا نحو العالم".
وفي ما يتعلق بالاتفاق بين روسيا وفنزويلا، أشار عساف إلى أن "واشنطن تمارس ضغوطا على كاراكاس لمنعها من الانضمام إلى الحلف الشرقي، بحجة مكافحة تجارة المخدرات، كما تحاول السيطرة على طرق الملاحة والمضائق البحرية، لتبرير هيمنتها وفرض قرارها الأحادي".