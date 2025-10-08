https://sarabic.ae/20251008/تصويت-برأيك-هل-تنجح-مفاوضات-شرم-الشيخ-في-إنهاء-حرب-غزة؟-1105755206.html
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟
لليوم الثالث عىل التوالي، تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية، موضحة أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟بين التفاؤل والحذر.. هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟"حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين
2025
11:17 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 08.10.2025)
لليوم الثالث عىل التوالي، تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، للمشاركة فيها، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه هذه المفاوضات.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية، موضحة أن إدارة ترامب
تضغط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.
وخلال يومين من المفاوضات، يطالب وفد "حماس" بضمانات قاطعة بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية بعد إطلاق سراح الأسرى، و ضرورة وقف الحرب بشكل كامل قبل أي عملية تبادل للأسرى.، فيما يرفض الوفد الإسرائيلي تقديم أية التزامات بشأن الضمانات التي تطلبها حماس كما يرفض مناقشة وقف الحرب قبل تبادل الأسرى، بحسب ما ذكره المصدر الأمني المصري لوسائل إعلام.
برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟