تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية، موضحة أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟بين التفاؤل والحذر.. هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟"حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين
الأخبار
تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟

11:17 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 08.10.2025)
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
لليوم الثالث عىل التوالي، تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، للمشاركة فيها، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه هذه المفاوضات.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية، موضحة أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.
وخلال يومين من المفاوضات، يطالب وفد "حماس" بضمانات قاطعة بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية بعد إطلاق سراح الأسرى، و ضرورة وقف الحرب بشكل كامل قبل أي عملية تبادل للأسرى.، فيما يرفض الوفد الإسرائيلي تقديم أية التزامات بشأن الضمانات التي تطلبها حماس كما يرفض مناقشة وقف الحرب قبل تبادل الأسرى، بحسب ما ذكره المصدر الأمني المصري لوسائل إعلام.
برأيك هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟
عدد الأصوات23
بين التفاؤل والحذر.. هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟
"حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين
