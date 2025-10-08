https://sarabic.ae/20251008/عراقجي-ينفي-إجراء-اتصال-بالمبعوث-الأمريكي-بشأن-خطة-ترامب-حول-غزة-1105762317.html

عراقجي ينفي إجراء اتصال بالمبعوث الأمريكي بشأن خطة ترامب حول غزة

سبوتنيك عربي

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، وجود أي اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ردًا على تقرير نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية زعم... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار إيران

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

وأكد عراقجي، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "تكهنات الصحيفة الكويتية خاطئة ولا أساس لها"، مشددًا على أنه "لم يكن هناك أي اتصال" مع ويتكوف.وكانت الصحيفة قد ادعت في تقريرها أن ويتكوف تواصل مع عراقجي هاتفيًا، داعيًا إيران إلى دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد الماضي، على موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى أن "إيران أعلنت ترحيبها بأي قرار من شأنه وقف 'الإبادة الجماعية' بحق الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من غزة". وقال البيان إن "إيران تحذر مجددًا من خرق إسرائيل لالتزاماتها وعرقلتها لتنفيذ مقترح ترامب، لا سيما في ظل مشاريعها التوسعية والعنصرية"، على حد وصف البيان. وتابع: "تعرب طهران عن أملها في أن تتوفر الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى الشعب المظلوم في غزة، وتعلن استعدادها للمشاركة في هذا الأمر".وأوضح البيان أن إيران تؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مواجهة "الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة وفقًا لـ"اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، مشيرًا إلى وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية لكل دولة لمساعدة النضال المشروع والشرعي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري، على حد وصفه.وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أخبار إيران, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم