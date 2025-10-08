عربي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، وجود أي اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ردًا على تقرير نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية زعم
وأكد عراقجي، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "تكهنات الصحيفة الكويتية خاطئة ولا أساس لها"، مشددًا على أنه "لم يكن هناك أي اتصال" مع ويتكوف.وكانت الصحيفة قد ادعت في تقريرها أن ويتكوف تواصل مع عراقجي هاتفيًا، داعيًا إيران إلى دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد الماضي، على موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى أن "إيران أعلنت ترحيبها بأي قرار من شأنه وقف 'الإبادة الجماعية' بحق الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من غزة". وقال البيان إن "إيران تحذر مجددًا من خرق إسرائيل لالتزاماتها وعرقلتها لتنفيذ مقترح ترامب، لا سيما في ظل مشاريعها التوسعية والعنصرية"، على حد وصف البيان. وتابع: "تعرب طهران عن أملها في أن تتوفر الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى الشعب المظلوم في غزة، وتعلن استعدادها للمشاركة في هذا الأمر".وأوضح البيان أن إيران تؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مواجهة "الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة وفقًا لـ"اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، مشيرًا إلى وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية لكل دولة لمساعدة النضال المشروع والشرعي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري، على حد وصفه.وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
عراقجي ينفي إجراء اتصال بالمبعوث الأمريكي بشأن خطة ترامب حول غزة

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، وجود أي اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ردًا على تقرير نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية زعم وجود محادثة بينهما.
وأكد عراقجي، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "تكهنات الصحيفة الكويتية خاطئة ولا أساس لها"، مشددًا على أنه "لم يكن هناك أي اتصال" مع ويتكوف.
الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
"غزة لن تنسى"... "كتائب القسام" تنشر صورة تحمل رسالة خاصة لنصر الله
13:45 GMT
وكانت الصحيفة قد ادعت في تقريرها أن ويتكوف تواصل مع عراقجي هاتفيًا، داعيًا إيران إلى دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانًا علقت فيه على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء الحرب في غزة، الذي أعلن عنه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد الماضي، على موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى أن "إيران أعلنت ترحيبها بأي قرار من شأنه وقف 'الإبادة الجماعية' بحق الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من غزة". وقال البيان إن "إيران تحذر مجددًا من خرق إسرائيل لالتزاماتها وعرقلتها لتنفيذ مقترح ترامب، لا سيما في ظل مشاريعها التوسعية والعنصرية"، على حد وصف البيان. وتابع: "تعرب طهران عن أملها في أن تتوفر الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية فورًا إلى الشعب المظلوم في غزة، وتعلن استعدادها للمشاركة في هذا الأمر".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الخارجية الروسية: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
12:25 GMT
وأوضح البيان أن إيران تؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مواجهة "الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة وفقًا لـ"اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، مشيرًا إلى وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية لكل دولة لمساعدة النضال المشروع والشرعي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري، على حد وصفه.
وقال البيان: "تحذر إيران مجددًا من تكرار نقض النظام الصهيوني لوعوده وعرقلته لتنفيذها، وتعتبر أي قرار في هذا الصدد من اختصاص الشعب الفلسطيني ومقاومته، وترحب بأي قرار يتخذونه".
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
بدء الجلسة الموسعة لمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة
10:53 GMT

وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورًا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة 'حماس' وبمسؤولية كاملة".

وكان ترامب قدّم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
