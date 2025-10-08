https://sarabic.ae/20251008/مساعد-وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-يكشف-لـسبوتنيك-السيناريوهات-الأخطر-في-أزمة-سد-النهضة-الإثيوبي-1105774615.html

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يكشف لـ"سبوتنيك" السيناريوهات الأخطر في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي

عادت أزمة سد النهضة إلى واجهة الأحداث بعد الفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان نتيجة قيام إثيوبيا بفتح بوابات السد بعد تراكم المياه خلفه بصورة كبيرة، الأمر الذي... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

حول السيناريوهات القادمة المتاحة لمصر والسودان بشأن سد النهضة وهل يمكن أن تقبل إثيوبيا بعد الوقائع الأخيرة بالتنسيق مع كل من مصر والسودان على النواحي الفنية والتشغيل، أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية.إلى نص المقابلة…ما هي السيناريوهات المتاحة الآن أمام مصر والسودان لمعالجة مشكلة سد النهضة، خصوصًا أن السد اكتمل وأعلن رسميًا عن اكتماله وتدشينه وغير ذلك.. هل ما زالت الحلول الدبلوماسية والقانونية متاحة.. ما هي قراءتك للقادم في هذا الملف؟ قبل الحديث عن أي سيناريوهات قادمة يجب أن نفهم أو نعرف المخاطر التي يسببها السد أو يشكلها على كل من مصر والسودان، دعنا نقول أن أسوأ تلك السيناريوهات هو سيناريو انهيار السد الذي يحجز خلفه أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه، إذا حدث الانهيار فسوف يكون هناك ضرر كبير جدًا على مناطق الجنوب في دولة السودان وربما تصل المياه إلى الخرطوم، أما بالنسبة لمصر فهناك موانع إنشائية منها السد العالي ومفيضي توشكى 1 و2 وتبلغ سعتهما أكثر من 90 مليار متر مكعب، يعني يمكنهما استيعاب كم أكبر من بحيرة سد النهضة، وبطبيعة الحال لن يصل إلى مصر كل الماء المخزون خلف السد لأن المياه تسير بشكل أفقي وليس رأسي، فستفيض من جانبي النهر في السودان اعتبارًا من أول مخرج السد حتى تصل لنا عند بحيرة ناصر، والخلاصة أن انهيار السد ليس له مخاطر كبيرة على مصر وهذا أسوأ السيناريوهات.إذا ما سبب ما يحدث في السودان نتيجة الفيضانات وفتح بوابات السد بشكل غير محسوب؟ ما هي السيناريوهات الأخرى لملف سد النهضة والخلاف مع مصر والسودان؟ السيناريو الثاني، هل إثيوبيا قابلة للتفاوض في مسألة تشغيل السد بأن تشارك مصر معها هي والسودان في تشغيل السد أم لا؟ هذه مسألة غير واضحة إلى الآن، لأن إثيوبيا ليست بمفردها، إثيوبيا للأسف مدعومة بقوة دولية وإقليمية تساندها وتشجعها على مصر، وبالتالي هم يشعرون أنهم في موقف الأقوى حتى يدركوا أن التفاوض شيء لا بد منه، لأننا لن نقايض على الشعب والبلد، أنا لن أتفاوض على مصير مصر، فبقاء مصر مرهون بنهر النيل، إذا هو يتصور أنه يملك أن يتحكم في المياه التي تأتي لي بافتراض أن حدث موسم جفاف، مصر لن تستسلم لهذا الوضع.الآن نتحدث عن الفيضانات، قبل ذلك كان الحديث كله يدور عن تعطيش مصر.. ماذا ستفعل مصر إذا حدث جفاف؟ هذا السؤال هو الذي يدور في ذهن كل مصري.. ماذا سنفعل إذا حدث جفاف. هل سنعيد نفس السيناريو الفاشل بأننا نذهب لمجلس الأمن ونطلب من مجلس الأمن؟ ولن يفعل المجلس شيئًا كما رأينا في السابق ولا ترامب يمكن أن يفعل شيئًا، فقد رأينا ترامب في رئاسته الأولى عندما تقدم بوثيقته لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، رأينا أن مصر هي الوحيدة التي وقّعت على الوثيقة وغادر الطرفان الإثيوبي والسوداني بدون توقيع ولم يحترموا حتى ترامب.هل لا يزال هناك مجال للخيارات الدبلوماسية أم أن كل الخيارات أصبحت غير متاحة إلا الخيارات التي لم تكن مصر ترغب بها؟ كان هناك تقرير فني عمله مكتب استشاري دولي في بادئ إنشاء السد، وكان فيه خبير فرنسي وخبير إنجليزي وخبير أمريكي وخبير كندي، والتقرير كان شاملًا ووافيًا وكان يشير إلى حجم الأضرار التي سوف يتسبب فيها السد، يعني الأضرار البيئية والأضرار على الزراعة وعلى الجو وعلى وعلى، ولكن إثيوبيا ضربت بهذا التقرير عرض الحائط، ونحن بكل أسف لم نستخدمه بشكل صحيح لأنه كان لدينا حسن نية شديد فقلنا دعنا نتماشى مع الإثيوبيين لنرى ماذا يريدون، نحن كنا نتعامل مع مكتب قانوني في إنجلترا، عندما بدأت إثيوبيا في طرح مسألة السد هذه، كان أمامنا سنة ونص على أقصى تقدير ونحصل على حكم بوقف بناء السد.وتابع، ولكن جاء إعلان المبادئ ليقطع الطريق على المسار القانوني، لأننا تعهدنا في إعلان المبادئ بأن الثلاث دول تتعهد بأنها تحل المسائل فيما بينها دون اللجوء لأطراف أجنبية أو مكاتب قانونية أو محاكم دولية، وبالتالي قد يكون التفكير في إعادة النظر بمسألة إعلان المبادئ جاء وقته، بمعنى أن ننسحب من إعلان المبادئ وهذا سيكون تهديدًا واضحًا وصريحًا لإثيوبيا، وفي هذه الحالة، أنت تستطيع اللجوء إلى الدفاعات القانونية بتاعتك عن طريق مكاتب قانونية وفي محكمة دولية، وإذا حصلت على حكم لصالحك، فأنت معك السند القانوني الذي تتصرف بناء عليه.ما تأثير اتفاقية عنتيبي على الوضع الحالي وهل يلغي الاتفاقات السابقة لتقسيم مياه النيل؟ طبعًا هو موقف أسوأ لأنه يعطي ثقلًا أكبر لإثيوبيا في السيطرة على مياه النيل، إنما هذا لا يلغي الاتفاقات السابقة له، لكي ألغي اتفاقًا يجب أن توقع عليه جميع الأطراف بالإلغاء، فلا يلغى اتفاق من طرف واحد، بالتالي، اتفاقية 1902 المنظمة لحصص المياه، ما زالت قائمة حتى لو عنتيبي نفذت، هم سعوا لتفعيل عنتيبي بالذات من أجل الفقرة 15 ب أو 14 ب في الاتفاقية السابقة والتي تعطي مصر حق الفيتو على أي منشآت تقوم على مجرى النهر إذا كانت ستؤثر على حصصهم الواردة من مياه النيل.واستطرد: وبالتالي، هذا ما يهمهم أن يسحبوا من مصر والسودان حق الفيتو، لكي يقيموا السدود التي يريدونها وليس لها علاقة بالحصص، وما جرى أن إثيوبيا تحركت في وقت كانت مصر منشغلة داخليًا كانت مصر في فترة من الفترات الصعبة في تاريخها الحديث، فهم استغلوا هذه وبدأوا يحشدوا لبناء السد، نهاية الأمر، إذا إثيوبيا أرادت أن تضع ظهورنا على الحائط، عليها أن تفهم أننا لن نسكت.هل يحق للسودان أن تطالب إثيوبيا بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة تدفق المياه ..أم أن هذا الأمر يعد من الظواهر الطبيعية؟ما هي نسبة الدبلوماسية المتبقية فيما يتعلق بملف سد النهضة بالنسبة لمصر أولًا والسودان ثانيًا؟ السفير: والله لو قلنا لمصر فلا تزيد عن 20 بالمئة، والسودان لا تزيد عن 20 بالمئة أيضًا. وربما السودان أكثر بعض الشيء، لأن السودان كان لها اتفاقيات ثنائية بينها وبين إثيوبيا دون أن تدخل مصر في هذا الأمر، في نهاية الأمر المشكلة واضحة: "الشراكة في إدارة السد. هل إثيوبيا ستقبل بهذا؟ إذا قبلت بهذا، خير وبركة. إذا لم تقبل بهذا، فنحن في أزمة حقيقية، في كارثة مش في أزمة".هل تتوقع أن تستمر هذه الأزمة لسنوات قادمة أم هي مرتبطة بنظام بعينه في إثيوبيا؟ نعم مرتبطة بنظام بعينه لأن النظام يعتبر أن هذا عنجهية وانتصار وأنه هو حقق ما يريد وأصبح ندًا لمصر. لا تعنيه السودان، المسألة كلها مصر هذا بالنسبة للنظام، إنما بالنسبة لاحتمالات الوصول لحل دبلوماسي، أنا أعتقد أن الإثيوبيين أذكى بكثير جدًا من أنهم يوصلونا لمرحلة اليأس من الحلول الدبلوماسية، وطالما الفيضان شغال هو يستغل هذا ومستريح لأن المياه تأتي لنا، إنما لو حصل موسم جفاف، الوقت لن يكون في صالحه، الفيضانات أجلت أو لعبت دورًا لصالح إثيوبيا في سيناريوهات الحسم مع دول المصب.أجرى الحوار/ أحمد عبد الوهاب

