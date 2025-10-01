مع امتلاء بحيرة "سد النهضة"... الحكومة السودانية تستنفر لمواجهة فيضانات "غير مسبوقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/مع-امتلاء-بحيرة-سد-النهضة-الحكومة-السودانية-تستنفر-لمواجهة-فيضانات-غير-مسبوقة-1105504154.html
مع امتلاء بحيرة "سد النهضة"... الحكومة السودانية تستنفر لمواجهة فيضانات "غير مسبوقة"
مع امتلاء بحيرة "سد النهضة"... الحكومة السودانية تستنفر لمواجهة فيضانات "غير مسبوقة"
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T15:37+0000
2025-10-01T15:37+0000
أخبار السودان اليوم
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096138228_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_cb1172c11db1f2c73656a1cb50ec9095.jpg
ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.وأكد بيان وزارة الزراعة السودانية أنها شرعت فورا في استنفار فرق الرصد والتشغيل لتنظيم المناسيب، وتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة من دون هلع.ويأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.وتوقعت الوزارة السودانية أن تشهد مناسيب المياه تراجعا تدريجيا في الأيام المقبلة، مع انخفاض وارد النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، وذلك في وقت أقرّت بأن اكتمال التخزين في بحيرة سد النهضة" وتصريف المياه منه منذ 10 سبتمبر/أيلول بمتوسط 750 مليون متر مكعب يوميا ساهما في رفع مناسيب المياه في البلاد بشكل ملحوظ.وفي السياق نفسه، حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، من مخاطر استمرار التصريف العالي من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى احتمال انهيار سد الروصيرص السوداني إذا استمر الوضع الحالي.وأوضح شراقي أن كمية المياه المُصرَّفة من سد النهضة انخفضت قليلاً أمس الثلاثاء إلى 633 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ750 مليون متر مكعب، لكنها تظل أعلى بكثير من الإيراد الطبيعي (300 مليون متر مكعب)، مشيرا إلى أن منسوب النيل عند الخرطوم بلغ 17.23 متراً، متجاوزاً مستوى الفيضان بـ73 سنتيمتراً، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2020 (17.66 متراً).كشفت صور فضائية عن غمر المياه لأراضٍ زراعية وقرى على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي شمال الخرطوم. وحذّر شراقي من أن استمرار التصريف العالي من سد النهضة لأسبوع آخر قد يعرّض سد الروصيرص لخطر الانهيار، ما لم ينخفض التصريف تدريجياً حتى تصل بحيرة السد إلى مستوى التخزين الطبيعي (638 متراً)، مع الإبقاء على هامش أمان بمترين للطوارئ.يُشار إلى أن منسوب النيل عادةً ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
https://sarabic.ae/20210924/انخفاض-مناسيب-مياه-النيل-الأزرق-ونهر-الدندر-في-السودان-1050243660.html
https://sarabic.ae/20241224/فيضانات-النيل-الأبيض-تدمر-مناطق-كاملة-وتزيد-من-الكارثة-الإنسانية-في-السودان-صور-1096140196.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096138228_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6f723901cfd81a75cdfec30d797f5ed5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار

مع امتلاء بحيرة "سد النهضة"... الحكومة السودانية تستنفر لمواجهة فيضانات "غير مسبوقة"

15:37 GMT 01.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها.
ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.
منظر جوي لتلاقي النيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم، السودان 17 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2021
انخفاض مناسيب مياه النيل الأزرق ونهر الدندر في السودان
24 سبتمبر 2021, 12:46 GMT
وأكد بيان وزارة الزراعة السودانية أنها شرعت فورا في استنفار فرق الرصد والتشغيل لتنظيم المناسيب، وتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة من دون هلع.
ويأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.
وتوقعت الوزارة السودانية أن تشهد مناسيب المياه تراجعا تدريجيا في الأيام المقبلة، مع انخفاض وارد النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، وذلك في وقت أقرّت بأن اكتمال التخزين في بحيرة سد النهضة" وتصريف المياه منه منذ 10 سبتمبر/أيلول بمتوسط 750 مليون متر مكعب يوميا ساهما في رفع مناسيب المياه في البلاد بشكل ملحوظ.
وفي السياق نفسه، حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، من مخاطر استمرار التصريف العالي من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى احتمال انهيار سد الروصيرص السوداني إذا استمر الوضع الحالي.
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
فيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان.. صور
24 ديسمبر 2024, 17:36 GMT
وأوضح شراقي أن كمية المياه المُصرَّفة من سد النهضة انخفضت قليلاً أمس الثلاثاء إلى 633 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ750 مليون متر مكعب، لكنها تظل أعلى بكثير من الإيراد الطبيعي (300 مليون متر مكعب)، مشيرا إلى أن منسوب النيل عند الخرطوم بلغ 17.23 متراً، متجاوزاً مستوى الفيضان بـ73 سنتيمتراً، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2020 (17.66 متراً).
كشفت صور فضائية عن غمر المياه لأراضٍ زراعية وقرى على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي شمال الخرطوم. وحذّر شراقي من أن استمرار التصريف العالي من سد النهضة لأسبوع آخر قد يعرّض سد الروصيرص لخطر الانهيار، ما لم ينخفض التصريف تدريجياً حتى تصل بحيرة السد إلى مستوى التخزين الطبيعي (638 متراً)، مع الإبقاء على هامش أمان بمترين للطوارئ.
يُشار إلى أن منسوب النيل عادةً ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала