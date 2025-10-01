https://sarabic.ae/20251001/مع-امتلاء-بحيرة-سد-النهضة-الحكومة-السودانية-تستنفر-لمواجهة-فيضانات-غير-مسبوقة-1105504154.html

مع امتلاء بحيرة "سد النهضة"... الحكومة السودانية تستنفر لمواجهة فيضانات "غير مسبوقة"

مع امتلاء بحيرة "سد النهضة"... الحكومة السودانية تستنفر لمواجهة فيضانات "غير مسبوقة"

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تكثيف أعمالها لمواجهة خطر فيضانات غير مسبوقة تواجه بلادها. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت وزارة الزراعة والري السودانية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت من خلاله تشكيل غرفة عمليات طارئة تعمل على مدار الساعة، تحت إدارة وإشراف الوزير، عصمت قرشي، ومدراء الري والخزانات.وأكد بيان وزارة الزراعة السودانية أنها شرعت فورا في استنفار فرق الرصد والتشغيل لتنظيم المناسيب، وتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة من دون هلع.ويأتي هذا فيما ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.وتوقعت الوزارة السودانية أن تشهد مناسيب المياه تراجعا تدريجيا في الأيام المقبلة، مع انخفاض وارد النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، وذلك في وقت أقرّت بأن اكتمال التخزين في بحيرة سد النهضة" وتصريف المياه منه منذ 10 سبتمبر/أيلول بمتوسط 750 مليون متر مكعب يوميا ساهما في رفع مناسيب المياه في البلاد بشكل ملحوظ.وفي السياق نفسه، حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، من مخاطر استمرار التصريف العالي من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى احتمال انهيار سد الروصيرص السوداني إذا استمر الوضع الحالي.وأوضح شراقي أن كمية المياه المُصرَّفة من سد النهضة انخفضت قليلاً أمس الثلاثاء إلى 633 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ750 مليون متر مكعب، لكنها تظل أعلى بكثير من الإيراد الطبيعي (300 مليون متر مكعب)، مشيرا إلى أن منسوب النيل عند الخرطوم بلغ 17.23 متراً، متجاوزاً مستوى الفيضان بـ73 سنتيمتراً، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2020 (17.66 متراً).كشفت صور فضائية عن غمر المياه لأراضٍ زراعية وقرى على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي شمال الخرطوم. وحذّر شراقي من أن استمرار التصريف العالي من سد النهضة لأسبوع آخر قد يعرّض سد الروصيرص لخطر الانهيار، ما لم ينخفض التصريف تدريجياً حتى تصل بحيرة السد إلى مستوى التخزين الطبيعي (638 متراً)، مع الإبقاء على هامش أمان بمترين للطوارئ.يُشار إلى أن منسوب النيل عادةً ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.

