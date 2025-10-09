https://sarabic.ae/20251009/أكثر-من-100-ألف-كوبي-يتظاهرون-دعما-لفلسطين-في-هافانا-1105813389.html
أكثر من 100 ألف كوبي يتظاهرون دعما لفلسطين في هافانا
أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص تجمعوا في ساحة "خوسيه مارتي" المناهضة للإمبريالية في العاصمة هافانا، للتعبيرعن... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص تجمعوا في ساحة "خوسيه مارتي" المناهضة للإمبريالية في العاصمة هافانا، للتعبيرعن دعمهم لفلسطين ومطالبة إسرائيل بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على حد قوله.
وقال المسؤول الكوبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "استقبلنا الفجر مع أكثر من 100 ألف من سكان العاصمة في منبر مناهضة الإمبريالية، الموقع الرمزي للعديد من المعارك، لنؤكد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني. بعد عامين من تصاعد العنف بلا حدود، تطالب كوبا بإنهاء الإبادة الجماعية".
وحضر الحفل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وممثلون رفيعو المستوى من الحكومة الكوبية، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في هافانا ماجد أبو الهوى، بالإضافة إلى الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مختلف الجامعات في البلاد.
وبالإضافة إلى "المطالبة بإنهاء العدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على فلسطين"، أعرب العديد من المتحدثين في الحدث عن دعمهم لأعضاء "أسطول الصمود الدولي"، الذين اعترضتهم إسرائيل خلال توجههم إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإيصال مساعدات إنسانية لسكانه، وهم محتجزون حاليا لدى إسرائيل.
ووصفت الحكومة الكوبية، مرارا وتكرارا، تصرفات إسرائيل في فلسطين بأنها "إبادة جماعية"، وتصرّ هافانا على أن "السبيل الوحيد لحل الصراع هو إنشاء دولتين مستقلتين".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
يذكر أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه تسلل مقاتلين من حركة حماس إلى المناطق الحدودية، حيث أطلقوا النار على جنود ومدنيين واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، قتل نحو 1.2 ألف شخص في تلك الأحداث.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.