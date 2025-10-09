أكثر من 100 ألف كوبي يتظاهرون دعما لفلسطين في هافانا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أكثر من 100 ألف كوبي يتظاهرون دعما لفلسطين في هافانا
أكثر من 100 ألف كوبي يتظاهرون دعما لفلسطين في هافانا

18:49 GMT 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص تجمعوا في ساحة "خوسيه مارتي" المناهضة للإمبريالية في العاصمة هافانا، للتعبيرعن دعمهم لفلسطين ومطالبة إسرائيل بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على حد قوله.
وقال المسؤول الكوبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "استقبلنا الفجر مع أكثر من 100 ألف من سكان العاصمة في منبر مناهضة الإمبريالية، الموقع الرمزي للعديد من المعارك، لنؤكد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني. بعد عامين من تصاعد العنف بلا حدود، تطالب كوبا بإنهاء الإبادة الجماعية".
وحضر الحفل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وممثلون رفيعو المستوى من الحكومة الكوبية، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في هافانا ماجد أبو الهوى، بالإضافة إلى الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مختلف الجامعات في البلاد.

وبالإضافة إلى "المطالبة بإنهاء العدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على فلسطين"، أعرب العديد من المتحدثين في الحدث عن دعمهم لأعضاء "أسطول الصمود الدولي"، الذين اعترضتهم إسرائيل خلال توجههم إلى قطاع غزة لكسر الحصار عنه وإيصال مساعدات إنسانية لسكانه، وهم محتجزون حاليا لدى إسرائيل.

بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الأمم المتحدة تحث على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد اتفاق وقف الحرب
07:54 GMT
ووصفت الحكومة الكوبية، مرارا وتكرارا، تصرفات إسرائيل في فلسطين بأنها "إبادة جماعية"، وتصرّ هافانا على أن "السبيل الوحيد لحل الصراع هو إنشاء دولتين مستقلتين".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم أيضا، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالاتفاقيات الأولية بين "حماس" وإسرائيل
15:48 GMT
يذكر أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه تسلل مقاتلين من حركة حماس إلى المناطق الحدودية، حيث أطلقوا النار على جنود ومدنيين واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، قتل نحو 1.2 ألف شخص في تلك الأحداث.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
رئيس "حماس" في غزة: العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي القطاع من تضحيات
الأمم المتحدة: المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين جنوبي غزة "أماكن للموت"
