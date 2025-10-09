https://sarabic.ae/20251009/أكثر-من-100-ألف-كوبي-يتظاهرون-دعما-لفلسطين-في-هافانا-1105813389.html

أكثر من 100 ألف كوبي يتظاهرون دعما لفلسطين في هافانا

أكثر من 100 ألف كوبي يتظاهرون دعما لفلسطين في هافانا

أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، اليوم الخميس، أن أكثر من 100 ألف شخص تجمعوا في ساحة "خوسيه مارتي" المناهضة للإمبريالية في العاصمة هافانا، للتعبيرعن... 09.10.2025

وقال المسؤول الكوبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "استقبلنا الفجر مع أكثر من 100 ألف من سكان العاصمة في منبر مناهضة الإمبريالية، الموقع الرمزي للعديد من المعارك، لنؤكد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني. بعد عامين من تصاعد العنف بلا حدود، تطالب كوبا بإنهاء الإبادة الجماعية".وحضر الحفل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وممثلون رفيعو المستوى من الحكومة الكوبية، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في هافانا ماجد أبو الهوى، بالإضافة إلى الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مختلف الجامعات في البلاد.ووصفت الحكومة الكوبية، مرارا وتكرارا، تصرفات إسرائيل في فلسطين بأنها "إبادة جماعية"، وتصرّ هافانا على أن "السبيل الوحيد لحل الصراع هو إنشاء دولتين مستقلتين".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. يذكر أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، أعقبه تسلل مقاتلين من حركة حماس إلى المناطق الحدودية، حيث أطلقوا النار على جنود ومدنيين واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. وبحسب السلطات الإسرائيلية، قتل نحو 1.2 ألف شخص في تلك الأحداث.ومنذ 7 أكتوبر 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.رئيس "حماس" في غزة: العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي القطاع من تضحياتالأمم المتحدة: المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين جنوبي غزة "أماكن للموت"

