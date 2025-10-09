https://sarabic.ae/20251009/المبعوث-الأممي-السابق-إلى-سوريا-لا-يبدو-أن-الشرع-مستعد-لإصلاحات-أمنية-1105799197.html
المبعوث الأممي السابق إلى سوريا: لا يبدو أن الشرع مستعد لإصلاحات أمنية
المبعوث الأممي السابق إلى سوريا: لا يبدو أن الشرع مستعد لإصلاحات أمنية
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الأممي السابق إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الخميس، بأنه "من أسوأ الاحتمالات أن سوريا يمكن أن تتحول إلى ليبيا".
ونقل التلفزيون السوري، اليوم الخميس، عن بيدرسون، أنه لا أحد يتمنى ذلك إلا أن الخطر محدق بالفعل، موضحا أن "كثيرا من الناس أخبروني بأن العنف كشف بأن (الرئيس السوري الانتقالي أحمد) الشرع لا يستطيع أن يسيطر على شعبه".وأعرب بيدرسون عن حزنه بشأن بطء وتيرة إدماج الفصائل السورية المسلحة التي دعمت الهجوم على النظام السابق ثم أصبحت جزءا من الحكومة والمنظومة الأمنية الرسمية.وأضاف: "من الواضح أن أحمد الشرع يرغب في منح الأكراد حقوقهم السياسية، إلا أن ما حدث في الساحل والسويداء عمق انعدام الثقة، ثم أن التدخل الإسرائيلي شدد المواقف من الدروز كما لم يتحقق الاستقرار الكامل".وطالب المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، بالمضي إلى الأمام في العدالة الانتقالية، "لأن السوريين في حاجة إلى من يقنعهم بأن هذه بداية جديدة وليست نظاما مستبدا جديدا"، وفق وصفه.ويشار إلى أنه في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، استقالته من منصبه بشكل غير متوقع، بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من توليه مهمة صعبة في سوريا التي أنهكتها الصراعات والحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
المبعوث الأممي السابق إلى سوريا: لا يبدو أن الشرع مستعد لإصلاحات أمنية
صرح المبعوث الأممي السابق إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الخميس، بأنه "من أسوأ الاحتمالات أن سوريا يمكن أن تتحول إلى ليبيا".
ونقل التلفزيون
السوري، اليوم الخميس، عن بيدرسون، أنه لا أحد يتمنى ذلك إلا أن الخطر محدق بالفعل، موضحا أن "كثيرا من الناس أخبروني بأن العنف كشف بأن (الرئيس السوري الانتقالي أحمد) الشرع لا يستطيع أن يسيطر على شعبه".
وأعرب بيدرسون عن حزنه بشأن بطء وتيرة إدماج الفصائل السورية المسلحة التي دعمت الهجوم على النظام السابق
ثم أصبحت جزءا من الحكومة والمنظومة الأمنية الرسمية.
وقال غير بيدرسون: "لا يبدو الشرع مستعدا لإصلاحات أمنية لأن ما يحدث هو أن جميع هذه الفصائل بدأت تأسيس مناطق نفوذ لها في مختلف أنحاء البلد".
وأضاف: "من الواضح أن أحمد الشرع يرغب في منح الأكراد حقوقهم السياسية، إلا أن ما حدث في الساحل والسويداء عمق انعدام الثقة، ثم أن التدخل الإسرائيلي شدد المواقف من الدروز كما لم يتحقق الاستقرار الكامل".
وطالب المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، بالمضي إلى الأمام في العدالة الانتقالية، "لأن السوريين في حاجة إلى من يقنعهم بأن هذه بداية جديدة وليست نظاما مستبدا جديدا"، وفق وصفه.
ويشار إلى أنه في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون
، استقالته من منصبه بشكل غير متوقع، بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من توليه مهمة صعبة في سوريا التي أنهكتها الصراعات والحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.