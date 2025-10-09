المبعوث الأممي السابق إلى سوريا: لا يبدو أن الشرع مستعد لإصلاحات أمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/المبعوث-الأممي-السابق-إلى-سوريا-لا-يبدو-أن-الشرع-مستعد-لإصلاحات-أمنية-1105799197.html
المبعوث الأممي السابق إلى سوريا: لا يبدو أن الشرع مستعد لإصلاحات أمنية
المبعوث الأممي السابق إلى سوريا: لا يبدو أن الشرع مستعد لإصلاحات أمنية
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الأممي السابق إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الخميس، بأنه "من أسوأ الاحتمالات أن سوريا يمكن أن تتحول إلى ليبيا". 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T12:12+0000
2025-10-09T12:12+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104369/28/1043692859_0:426:2884:2048_1920x0_80_0_0_92d00e712d31fbd17d5215ec2e57647b.jpg
ونقل التلفزيون السوري، اليوم الخميس، عن بيدرسون، أنه لا أحد يتمنى ذلك إلا أن الخطر محدق بالفعل، موضحا أن "كثيرا من الناس أخبروني بأن العنف كشف بأن (الرئيس السوري الانتقالي أحمد) الشرع لا يستطيع أن يسيطر على شعبه".وأعرب بيدرسون عن حزنه بشأن بطء وتيرة إدماج الفصائل السورية المسلحة التي دعمت الهجوم على النظام السابق ثم أصبحت جزءا من الحكومة والمنظومة الأمنية الرسمية.وأضاف: "من الواضح أن أحمد الشرع يرغب في منح الأكراد حقوقهم السياسية، إلا أن ما حدث في الساحل والسويداء عمق انعدام الثقة، ثم أن التدخل الإسرائيلي شدد المواقف من الدروز كما لم يتحقق الاستقرار الكامل".وطالب المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، بالمضي إلى الأمام في العدالة الانتقالية، "لأن السوريين في حاجة إلى من يقنعهم بأن هذه بداية جديدة وليست نظاما مستبدا جديدا"، وفق وصفه.ويشار إلى أنه في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، استقالته من منصبه بشكل غير متوقع، بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من توليه مهمة صعبة في سوريا التي أنهكتها الصراعات والحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
https://sarabic.ae/20251008/لافروف-اللعب-بورقة-الأكراد-نحو-حكم-ذاتي-في-سوريا-قد-يؤدي-إلى-انفجار-بدول-أخرى-1105768237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104369/28/1043692859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e59c554092ecacc3ba4613cea1f0a6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

المبعوث الأممي السابق إلى سوريا: لا يبدو أن الشرع مستعد لإصلاحات أمنية

12:12 GMT 09.10.2025
© AP Photo / Kathy Willensمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 30 أبريل 2019
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 30 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Kathy Willens
تابعنا عبر
صرح المبعوث الأممي السابق إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الخميس، بأنه "من أسوأ الاحتمالات أن سوريا يمكن أن تتحول إلى ليبيا".
ونقل التلفزيون السوري، اليوم الخميس، عن بيدرسون، أنه لا أحد يتمنى ذلك إلا أن الخطر محدق بالفعل، موضحا أن "كثيرا من الناس أخبروني بأن العنف كشف بأن (الرئيس السوري الانتقالي أحمد) الشرع لا يستطيع أن يسيطر على شعبه".
وأعرب بيدرسون عن حزنه بشأن بطء وتيرة إدماج الفصائل السورية المسلحة التي دعمت الهجوم على النظام السابق ثم أصبحت جزءا من الحكومة والمنظومة الأمنية الرسمية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى
أمس, 17:29 GMT
وقال غير بيدرسون: "لا يبدو الشرع مستعدا لإصلاحات أمنية لأن ما يحدث هو أن جميع هذه الفصائل بدأت تأسيس مناطق نفوذ لها في مختلف أنحاء البلد".
وأضاف: "من الواضح أن أحمد الشرع يرغب في منح الأكراد حقوقهم السياسية، إلا أن ما حدث في الساحل والسويداء عمق انعدام الثقة، ثم أن التدخل الإسرائيلي شدد المواقف من الدروز كما لم يتحقق الاستقرار الكامل".
وطالب المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، بالمضي إلى الأمام في العدالة الانتقالية، "لأن السوريين في حاجة إلى من يقنعهم بأن هذه بداية جديدة وليست نظاما مستبدا جديدا"، وفق وصفه.
ويشار إلى أنه في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، استقالته من منصبه بشكل غير متوقع، بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من توليه مهمة صعبة في سوريا التي أنهكتها الصراعات والحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала