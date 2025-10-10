أتلتيكو مدريد يتوج بكأس "الإعمار" بعد فوزه على إنتر ميلان في بنغازي

وانتهت المواجهة المثيرة بفوز أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به مدرجات الملعب، في أجواء احتفالية أعادت الحماس إلى المدينة بعد سنوات من الغياب عن مثل هذه الفعاليات الدولية.وينظم الحدث صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، في مبادرة تهدف إلى دعم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في المدن الليبية المتضررة، وإبراز قدرة ليبيا على استضافة فعاليات رياضية كبرى تعكس حالة الاستقرار المتنامي في البلاد.وأكد المنظمون أن إقامة المباراة في بنغازي تمثل رسالة أمل وسلام، وتجسد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز المصالحة الوطنية ودعم مسيرة التنمية والإعمار في ليبيا.كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخرئيس الـ"فيفا" يحذر: كرة القدم في خطر
