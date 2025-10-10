https://sarabic.ae/20251010/الدفاع-الروسية-الجيشان-الروسي-والباكستاني-يجريان-مناورات-دروجبا-2025-المشتركة-1105820749.html
الدفاع الروسية: الجيشان الروسي والباكستاني يجريان مناورات "دروجبا-2025" المشتركة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن التدريبات الروسية الباكستانية المشتركة "دروجبا-2025" (الصداقة-2025) أُجريت في المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث تدربت القوات... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
باكستان
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105820583_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b2c461860a6e26f6e616acfde9e766b3.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إجراء تمرين روسي باكستاني مشترك "دروجبا 2025" على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية".يشار إلى أنه خلال التدريبات، مارس عسكريون من القوات المسلحة للبلدين أعمالا مشتركة للوحدات لمكافحة الإرهاب الدولي.وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات أجريت في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شارك في التدريبات نحو 200 عسكري، ويضم الجانب الروسي وحدات من القوات الخاصة من المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تمتلك خبرة في عمليات مكافحة الإرهاب.وتجري مناورات "دروجبا" الروسية الباكستانية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين، في كل من روسيا وباكستان منذ عام 2016.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إجراء تمرين روسي باكستاني مشترك "دروجبا 2025" على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية".
يشار إلى أنه خلال التدريبات، مارس عسكريون من القوات المسلحة للبلدين أعمالا مشتركة للوحدات لمكافحة الإرهاب الدولي.
وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات أجريت في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شارك في التدريبات نحو 200 عسكري، ويضم الجانب الروسي وحدات من القوات الخاصة من المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تمتلك خبرة في عمليات مكافحة الإرهاب.
وتجري مناورات "دروجبا" الروسية الباكستانية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين، في كل من روسيا وباكستان منذ عام 2016.