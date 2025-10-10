الدفاع الروسية: الجيشان الروسي والباكستاني يجريان مناورات "دروجبا-2025" المشتركة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الروسية: الجيشان الروسي والباكستاني يجريان مناورات "دروجبا-2025" المشتركة
الدفاع الروسية: الجيشان الروسي والباكستاني يجريان مناورات "دروجبا-2025" المشتركة
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالقوات العسكرية في نوفوسيبيرسك خلال التدريبات التكتيكية والخاصة في ساحة التدريب
القوات العسكرية في نوفوسيبيرسك خلال التدريبات التكتيكية والخاصة في ساحة التدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن التدريبات الروسية الباكستانية المشتركة "دروجبا-2025" (الصداقة-2025) أُجريت في المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث تدربت القوات المسلحة لكلا البلدين على مكافحة الإرهاب.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إجراء تمرين روسي باكستاني مشترك "دروجبا 2025" على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية".
يشار إلى أنه خلال التدريبات، مارس عسكريون من القوات المسلحة للبلدين أعمالا مشتركة للوحدات لمكافحة الإرهاب الدولي.
وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات أجريت في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
باكستان تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ المجنح "فاتح - 4"... فيديو
1 أكتوبر, 07:12 GMT
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شارك في التدريبات نحو 200 عسكري، ويضم الجانب الروسي وحدات من القوات الخاصة من المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تمتلك خبرة في عمليات مكافحة الإرهاب.
وتجري مناورات "دروجبا" الروسية الباكستانية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين، في كل من روسيا وباكستان منذ عام 2016.
تصويت... برأيك هل سيكون البرنامج النووي الباكستاني ضمانة لأمن السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك؟
القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
