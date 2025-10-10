https://sarabic.ae/20251010/الـترويكا-الأوروبية-تعلن-استعدادها-لاستئناف-المفاوضات-مع-طهران-بشأن-برنامجها-النووي-1105853552.html

الـ"ترويكا" الأوروبية تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي

أعلنت دول الـ"ترويكا" الاوربية (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران وواشنطن، بشأن برنامج إيران النووي. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين. نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الجديدة".وخلال ولاية دونالد ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران.

