الـ"ترويكا" الأوروبية تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي
أعلنت دول الـ"ترويكا" الاوربية (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا) استعدادها لاستئناف المفاوضات مع طهران وواشنطن، بشأن برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين. نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الجديدة".وخلال ولاية دونالد ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "يُشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين. نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الجديدة".
وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، اتفاقًا نوويًا شمل تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وخلال ولاية دونالد ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران.