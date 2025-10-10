عربي
https://sarabic.ae/20251010/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-إلغاء-قانون-قيصر-ودمشق-تعلق-1105846509.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر"... ودمشق تعلق
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر"... ودمشق تعلق
رحّبت دمشق، بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الحرب الأمريكية، تنص على إلغاء "قانون قيصر" بحلول نهاية العام الحالي،... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان اليوم الجمعة، عن "تقديرها لهذا التوجه المسؤول"، وقالت: "نتوجه بالشكر للأوساط التشريعية الأمريكية، التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة".ولفتت الوزارة السورية إلى أن "سوريا تتطلع إلى مواصلة العمل البناء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر".وأعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا.وأعلن ويلسون في 12 يونيو/ حزيران الماضي، أنه قدم مشروع قانون إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.ولم يُسقط الأمر التنفيذي حينها "قانون قيصر"، الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهّد قانونيا لتجميد بعض عقوباته، إذ لا يمكن لرئيس أمريكي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.
رحّبت دمشق، بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الحرب الأمريكية، تنص على إلغاء "قانون قيصر" بحلول نهاية العام الحالي، واصفة هذه الخطوة بـ"التاريخية".
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان اليوم الجمعة، عن "تقديرها لهذا التوجه المسؤول"، وقالت: "نتوجه بالشكر للأوساط التشريعية الأمريكية، التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة".

وأكدت أن "هذا القرار يشكل خطوة بناءة نحو تصويب مسار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام فرص واعدة للتعاون الإنساني والاقتصادي".

سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
"قانون قيصر"... مستمر من العهد القديم إلى العهد الجديد
12 سبتمبر, 09:54 GMT
ولفتت الوزارة السورية إلى أن "سوريا تتطلع إلى مواصلة العمل البناء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر".

ورأت الوزارة أن "هذا التحول دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، كونه يعكس تبدلًا نوعيًا في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي الوطني وإعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يسهم في ترسيخ مناخ من الثقة، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا وتعاونًا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق تعلق
30 يونيو, 20:30 GMT
وشكر ويلسون، في منشور على منصة "إكس"، مجلس الشيوخ الأمريكي على إقراره إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلا: "العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائما لحسن الحظ"، وأكد أن إلغاءه بالكامل "يعتمد الآن على نجاح سوريا"، وفق تعبيره.
وأعلن ويلسون في 12 يونيو/ حزيران الماضي، أنه قدم مشروع قانون إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.
خروج السوريين للشوراع بعد إعلان المعارضة السورية المسلحة إسقاط النظام في البلاد 8 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
مسؤول في المعارضة السورية: الكلمة اليوم هي لقادة الثورة في سوريا ولا مبرر لبقاء قانون "قيصر"
9 ديسمبر 2024, 08:52 GMT

وفي نهاية يونيو الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا، بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء "سوريا لا توفر ملاذا للتنظيمات الإرهابية"، وفق تعبيره.

ولم يُسقط الأمر التنفيذي حينها "قانون قيصر"، الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهّد قانونيا لتجميد بعض عقوباته، إذ لا يمكن لرئيس أمريكي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.
