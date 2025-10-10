https://sarabic.ae/20251010/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-إلغاء-قانون-قيصر-ودمشق-تعلق-1105846509.html

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر"... ودمشق تعلق

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر"... ودمشق تعلق

رحّبت دمشق، بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الحرب الأمريكية، تنص على إلغاء "قانون قيصر" بحلول نهاية العام الحالي،... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان اليوم الجمعة، عن "تقديرها لهذا التوجه المسؤول"، وقالت: "نتوجه بالشكر للأوساط التشريعية الأمريكية، التي أدركت أهمية إعادة النظر في السياسات السابقة".ولفتت الوزارة السورية إلى أن "سوريا تتطلع إلى مواصلة العمل البناء والتنسيق الإيجابي مع الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية من أجل استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر".وأعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا.وأعلن ويلسون في 12 يونيو/ حزيران الماضي، أنه قدم مشروع قانون إلى الكونغرس لإلغاء "قانون قيصر" وعقوباته على سوريا بالكامل.ولم يُسقط الأمر التنفيذي حينها "قانون قيصر"، الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهّد قانونيا لتجميد بعض عقوباته، إذ لا يمكن لرئيس أمريكي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.

