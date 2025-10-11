احتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/احتجاجات-في-أوسلو-ضد-إسرائيل-قبيل-مواجهة-النرويج-في-تصفيات-المونديال-فيديو-1105885473.html
احتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026... فيديو
احتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم السبت، احتجاجات واسعة وإجراءات أمنية مشددة قبيل المباراة، التي جمعت منتخب النرويج بنظيره الإسرائيلي، ضمن تصفيات كأس العالم... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T19:10+0000
2025-10-11T19:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
رياضة
النروج
اسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105885751_0:183:648:547_1920x0_80_0_0_3580b2332d39d1df1f347a8900366b90.png
وتجمع المئات من المتضامنين مع فلسطين أمام مبنى البرلمان النرويجي، مرتدين قمصان المنتخب الفلسطيني، رافعين الأعلام واللافتات التي تطالب باستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية.كما احتشد متظاهرون آخرون قرب ملعب "أوليفال" الذي استضاف اللقاء، وأشعلوا الألعاب النارية رافعين الأعلام الفلسطينية، وظهرت لافتات مؤيدة لفلسطين معلقة على شرفات المباني المجاورة للملعب.وحقق منتخب النرويج، فوزا كبيرا على حساب ضيفه الإسرائيلي، بـ5 أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.ولم تدرج مسألة مشاركة المنتخبات والأندية الإسرائيلية في المسابقات الدولية على جدول أعمال اجتماع مجلس الـ"فيفا"، الذي عُقد في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20251011/لقاء-النرويج-وإسرائيل-مباراة-كروية-تثير-جدلا-سياسيا-وإنسانيا-غير-مسبوق-1105881464.html
النروج
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105885751_0:62:648:547_1920x0_80_0_0_beb6a05c2e1142e34caed49c8ac71aaf.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, رياضة, النروج, اسرائيل, غزة
أخبار فلسطين اليوم, رياضة, النروج, اسرائيل, غزة

احتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026... فيديو

19:10 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 19:19 GMT 11.10.2025)
© Photo / xاحتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج في تصفيات المونديال
احتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج في تصفيات المونديال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم السبت، احتجاجات واسعة وإجراءات أمنية مشددة قبيل المباراة، التي جمعت منتخب النرويج بنظيره الإسرائيلي، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
وتجمع المئات من المتضامنين مع فلسطين أمام مبنى البرلمان النرويجي، مرتدين قمصان المنتخب الفلسطيني، رافعين الأعلام واللافتات التي تطالب باستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية.
وقال أحد مشجعي النرويج الذي ارتدى قميص المنتخب الفلسطيني: "لم يكن ينبغي إقامة هذه المباراة، لكن طالما ستُقام، فإن أفضل ما يمكن للنرويج فعله هو إنهاء آمال إسرائيل في التأهل للمونديال".
كما احتشد متظاهرون آخرون قرب ملعب "أوليفال" الذي استضاف اللقاء، وأشعلوا الألعاب النارية رافعين الأعلام الفلسطينية، وظهرت لافتات مؤيدة لفلسطين معلقة على شرفات المباني المجاورة للملعب.
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
لقاء النرويج وإسرائيل.. مباراة كروية تثير جدلا سياسيا وإنسانيا غير مسبوق
15:22 GMT
وفي المقابل، فرضت السلطات النرويجية إجراءات أمنية مشددة، فأغلقت بعض المداخل المحيطة بالملعب، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة للحقائب، كما خفّضت عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى المدرجات.
وحقق منتخب النرويج، فوزا كبيرا على حساب ضيفه الإسرائيلي، بـ5 أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بأن "الاتحاد لا يستطيع حل المشاكل الجيوسياسية، بل يستطيع، بل ينبغي عليه، تعزيز كرة القدم عالميا من خلال قيمها الجامعة".

ولم تدرج مسألة مشاركة المنتخبات والأندية الإسرائيلية في المسابقات الدولية على جدول أعمال اجتماع مجلس الـ"فيفا"، الذي عُقد في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала