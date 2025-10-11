احتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026... فيديو
19:10 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 19:19 GMT 11.10.2025)
© Photo / xاحتجاجات في أوسلو ضد إسرائيل قبيل مواجهة النرويج في تصفيات المونديال
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم السبت، احتجاجات واسعة وإجراءات أمنية مشددة قبيل المباراة، التي جمعت منتخب النرويج بنظيره الإسرائيلي، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
وتجمع المئات من المتضامنين مع فلسطين أمام مبنى البرلمان النرويجي، مرتدين قمصان المنتخب الفلسطيني، رافعين الأعلام واللافتات التي تطالب باستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية.
وقال أحد مشجعي النرويج الذي ارتدى قميص المنتخب الفلسطيني: "لم يكن ينبغي إقامة هذه المباراة، لكن طالما ستُقام، فإن أفضل ما يمكن للنرويج فعله هو إنهاء آمال إسرائيل في التأهل للمونديال".
Around 1000 people are protesting the Norwegian national teams game against Israel in Oslo. There's also complete stop in public transport as the unions go on strike. Although Norway is a country of immense national pride in sports - football is not this important. 📸 NRK pic.twitter.com/KMNmh3COoh— Mona (@LockMona) October 11, 2025
كما احتشد متظاهرون آخرون قرب ملعب "أوليفال" الذي استضاف اللقاء، وأشعلوا الألعاب النارية رافعين الأعلام الفلسطينية، وظهرت لافتات مؤيدة لفلسطين معلقة على شرفات المباني المجاورة للملعب.
وفي المقابل، فرضت السلطات النرويجية إجراءات أمنية مشددة، فأغلقت بعض المداخل المحيطة بالملعب، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة للحقائب، كما خفّضت عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى المدرجات.
“Show Israel the Red Card”— Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2025
Protesters marched in Oslo in solidarity with Palestine, calling to stop the national football match and demanding accountability for Israel’s crimes in Gaza. pic.twitter.com/Fg0KlwsUyb
وحقق منتخب النرويج، فوزا كبيرا على حساب ضيفه الإسرائيلي، بـ5 أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بأن "الاتحاد لا يستطيع حل المشاكل الجيوسياسية، بل يستطيع، بل ينبغي عليه، تعزيز كرة القدم عالميا من خلال قيمها الجامعة".
ولم تدرج مسألة مشاركة المنتخبات والأندية الإسرائيلية في المسابقات الدولية على جدول أعمال اجتماع مجلس الـ"فيفا"، الذي عُقد في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.