لقاء النرويج وإسرائيل.. مباراة كروية تثير جدلا سياسيا وإنسانيا غير مسبوق
15:22 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 15:40 GMT 11.10.2025)
يستعد المنتخب النرويجي لكرة القدم لمواجهة نظيره الإسرائيلي، اليوم السبت، على أرض ملعب "أوليفول" في أوسلو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ووصفت صحيفة "أتلتيك" هذه المباراة بأنها "من أكثر المواجهات إثارة للجدل في كرة القدم الدولية الحديثة"، نظرًا لما تحمله من أبعاد سياسية ودبلوماسية وإنسانية.

واكتسبت المباراة بعدًا سياسيًا حادًا بسبب المواقف النرويجية المناهضة لإسرائيل، لا سيما في ظل الصراع في غزة.

وأعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص جميع عائدات المباراة لدعم المساعدات الإنسانية في غزة، حيث أكدت رئيسة الاتحاد ليزا كلافنيس، في أغسطس/ آب الماضي، أن "المعاناة الإنسانية في غزة لا يمكن تجاهلها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
الاتحاد النرويجي لكرة القدم يدين إسرائيل ويتبرع بعائدات تذاكر مباراته لدعم غزة
15 سبتمبر, 18:19 GMT
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، ذهبت كلافنيس إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن "إسرائيل يجب أن تُستبعد من تصفيات كأس العالم"، على حد قولها.

التوترات لم تقتصر على النرويج، إذ أعربت اتحادات أوروبية أخرى عن "انزعاجها من مواجهة إسرائيل"، مع تصاعد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستبعادها من المنافسات.

كما أضاف تزامن المباراة مع الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طبقة إضافية من الحساسية.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية بسبب "الانتهاكات في غزة"
26 أغسطس, 07:23 GMT
وأشار الاتحاد النرويجي، في بيان الأسبوع الماضي، إلى أن "المباراة تشكل تحديًا كبيرًا في ظل المعاناة الإنسانية في غزة، والصراعات المعقدة في الشرق الأوسط".

وامتد النقاش السياسي إلى الرياضة، حيث طالب 50 رياضيًا محترفًا، في سبتمبر الماضي، بتعليق مشاركة إسرائيل في بطولات "يويفا"، بينما تشير تقارير إلى سعي دول أوروبية للتصويت على استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، أن "المنظمة ليست في وضع يمكنها من حل التحديات الجيوسياسية"، مؤكدًا التزام "فيفا" بالتركيز على الرياضة.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
إسبانيا تفتح تحقيقا بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية
18 سبتمبر, 08:52 GMT
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".

من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.

وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.
