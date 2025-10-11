https://sarabic.ae/20251011/لقاء-النرويج-وإسرائيل-مباراة-كروية-تثير-جدلا-سياسيا-وإنسانيا-غير-مسبوق-1105881464.html

لقاء النرويج وإسرائيل.. مباراة كروية تثير جدلا سياسيا وإنسانيا غير مسبوق

يستعد المنتخب النرويجي لكرة القدم لمواجهة نظيره الإسرائيلي، اليوم السبت، على أرض ملعب "أوليفول" في أوسلو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

ووصفت صحيفة "أتلتيك" هذه المباراة بأنها "من أكثر المواجهات إثارة للجدل في كرة القدم الدولية الحديثة"، نظرًا لما تحمله من أبعاد سياسية ودبلوماسية وإنسانية.وأعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص جميع عائدات المباراة لدعم المساعدات الإنسانية في غزة، حيث أكدت رئيسة الاتحاد ليزا كلافنيس، في أغسطس/ آب الماضي، أن "المعاناة الإنسانية في غزة لا يمكن تجاهلها"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، ذهبت كلافنيس إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن "إسرائيل يجب أن تُستبعد من تصفيات كأس العالم"، على حد قولها. كما أضاف تزامن المباراة مع الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طبقة إضافية من الحساسية. وأشار الاتحاد النرويجي، في بيان الأسبوع الماضي، إلى أن "المباراة تشكل تحديًا كبيرًا في ظل المعاناة الإنسانية في غزة، والصراعات المعقدة في الشرق الأوسط". من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، أن "المنظمة ليست في وضع يمكنها من حل التحديات الجيوسياسية"، مؤكدًا التزام "فيفا" بالتركيز على الرياضة.وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.

