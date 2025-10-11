https://sarabic.ae/20251011/الفئران-أيضا-تحب-الظهور-جدل-بسبب-مشهد-لقناة-الجزيرة-فيديو---1105871073.html
الفئران أيضا تحب الظهور... جدل بسبب مشهد لقناة الجزيرة... فيديو
رافقت المواقف المحرجة البرامج التلفزيونية منذ بدايتها، سواء بسبب زلة لسان من هنا، أو خطأ تقني من هناك، حيث أصبح أمرا شائعا جدا. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
نادي الفيديو
وتتفاوت هذه الأخطاء، بين الكارثية والمضحكة والمحرجة، وتتباين ردود أفعال مقدمي البرامج، بين الضحك والتلعثم والصدمة.وكان آخر هذه المواقف، ما تم تداوله أنه حدث أثناء بث مباشر من مقر شبكة "الجزيرة" في لندن، حيث شق فأر طريقه عبر طاولة التقديم، مسببا الذعر للمذيعة، التي بدورها انتفضت قائمة من كرسيها، قبل أن تعود أدراجها وتكمل البرنامج.وأوضحت القناة عبر حساباتها الرسمية أن المقطع لم يُصوّر في أي من استوديوهاتها في لندن أو الدوحة، وهدفه كان الخداع البصري وليس نقل حدث حقيقي.على الهواء مباشرة.. صحفي في مواجهة ثور هائج.. فيديومحللة سياسية أمريكية تفقد وعيها على الهواء مباشرة وتسقط على الأرض... فيديو
رافقت المواقف المحرجة البرامج التلفزيونية منذ بدايتها، سواء بسبب زلة لسان من هنا، أو خطأ تقني من هناك، حيث أصبح أمرا شائعا جدا.
وتتفاوت هذه الأخطاء، بين الكارثية والمضحكة والمحرجة، وتتباين ردود أفعال مقدمي البرامج، بين الضحك والتلعثم والصدمة.
وكان آخر هذه المواقف، ما تم تداوله أنه حدث أثناء بث مباشر من مقر شبكة "الجزيرة" في لندن، حيث شق فأر طريقه عبر طاولة التقديم، مسببا الذعر للمذيعة، التي بدورها انتفضت قائمة من كرسيها، قبل أن تعود أدراجها وتكمل البرنامج.
يذكر أن مكتب وكالة الأنباء يقع في أرقى وأفخم مبنى في العاصمة البريطانية.
وأوضحت القناة عبر حساباتها الرسمية أن المقطع لم يُصوّر في أي من استوديوهاتها في لندن أو الدوحة، وهدفه كان الخداع البصري وليس نقل حدث حقيقي.