باحث في الشأن الدولي: التناغم بين بوتين وترامب مفيد للعالم والاستقرار الدولي
باحث في الشأن الدولي: التناغم بين بوتين وترامب مفيد للعالم والاستقرار الدولي
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور رضوان رزق، عن عودة التخاطب والعلاقة الودية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. 11.10.2025
وقال رزق إن لقاء "ألاسكا" حاول ترتيب العلاقات الشائكة وحل المشاكل العالقة في العالم ما بين روسيا وأمريكا وعلى رأسها أوكرانيا.وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى رزق أن "هناك شيئا تغير كون قمة "ألاسكا" لم تنتج شيئا ملموسا أو حسيا في هذا الموضوع، لكن عودة الدفء إلى العلاقة بين بوتين وترامب، يؤشر إلى أن الحل العسكري في منطقة القوقاز أو ما يسمى بالعالم الأوراسي لم يعد ممكنا، إذ أن لدى روسيا قوة كافية للسيطرة على أوكرانيا في أيام معدودة فيما لو أرادت أن تذهب إلى حرب شاملة".وأوضح ان "ترامب أتى من خارج الدولة العميقة التي تدير مشاكل العالم وهذا شيء يجب أخذه بعين الاعتبار"، مشيرا إلى "انسجام شخصي بين الرئيسين بوتين وترامب، وهناك نوع من الود بينهما".وتابع أن "ترامب معجب بشخصية بوتين الذي ليس لديه أي عداء تجاه ترامب، كونه يعلم أن ترامب يخضع لضغوطات كبيرة وليس هو من يقرر السياسة الأمريكية الأخيرة، بل هناك لوبيات صهيونية داخل أروقة البيت الأبيض تقرر وتسير أمريكا في هذا الموضوع"، مضيفا أن "هذه اللوبيات الصهيونية الموظفة لتشكيل خرائط العالم تواجه ترامب".وأكد رزق أن "ترامب يتعاطى باحترام مع بوتين وحتى مع رئيس كوريا الشمالية، وهذا دليل على أنه يتفادى الصدام مع دول قوية قادرة على الدفاع عن نفسها"، مضيفا أن "لدى روسيا قدرات هائلة وإمكانات كبيرة تستطيع بالتفاهم مع ترامب والصين التوصل إلى حلول للعديد من المشاكل الدولية".وشدد على أن "التفاهم بين الرئيسين على حل الملفات الدولية بطرق غير عسكرية، يجنب العالم المزيد من الصراعات العسكرية والحروب"، معتبرا أنه "يجب العمل على التناغم بينهما لأنه سيكون مفيدا للبشرية والعالم والاستقرار الدولي والعالمي"، مشيرا إلى أن "ترامب يدرك أن الولايات المتحدة لم تعد الدولة المهيمنة الوحيدة في العالم".
حصري
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور رضوان رزق، عن عودة التخاطب والعلاقة الودية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وقال رزق إن لقاء "ألاسكا" حاول ترتيب العلاقات الشائكة وحل المشاكل العالقة في العالم ما بين روسيا وأمريكا وعلى رأسها أوكرانيا.
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى رزق أن "هناك شيئا تغير كون قمة "ألاسكا" لم تنتج شيئا ملموسا أو حسيا في هذا الموضوع، لكن عودة الدفء إلى العلاقة بين بوتين وترامب، يؤشر إلى أن الحل العسكري في منطقة القوقاز أو ما يسمى بالعالم الأوراسي لم يعد ممكنا، إذ أن لدى روسيا قوة كافية للسيطرة على أوكرانيا في أيام معدودة فيما لو أرادت أن تذهب إلى حرب شاملة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب يشكر بوتين على تصريحه حول فقدان جائزة "نوبل" للسلام مصداقيتها
أمس, 15:58 GMT
وأوضح ان "ترامب أتى من خارج الدولة العميقة التي تدير مشاكل العالم وهذا شيء يجب أخذه بعين الاعتبار"، مشيرا إلى "انسجام شخصي بين الرئيسين بوتين وترامب، وهناك نوع من الود بينهما".
وتابع أن "ترامب معجب بشخصية بوتين الذي ليس لديه أي عداء تجاه ترامب، كونه يعلم أن ترامب يخضع لضغوطات كبيرة وليس هو من يقرر السياسة الأمريكية الأخيرة، بل هناك لوبيات صهيونية داخل أروقة البيت الأبيض تقرر وتسير أمريكا في هذا الموضوع"، مضيفا أن "هذه اللوبيات الصهيونية الموظفة لتشكيل خرائط العالم تواجه ترامب".
وأكد رزق أن "ترامب يتعاطى باحترام مع بوتين وحتى مع رئيس كوريا الشمالية، وهذا دليل على أنه يتفادى الصدام مع دول قوية قادرة على الدفاع عن نفسها"، مضيفا أن "لدى روسيا قدرات هائلة وإمكانات كبيرة تستطيع بالتفاهم مع ترامب والصين التوصل إلى حلول للعديد من المشاكل الدولية".
وشدد على أن "التفاهم بين الرئيسين على حل الملفات الدولية بطرق غير عسكرية، يجنب العالم المزيد من الصراعات العسكرية والحروب"، معتبرا أنه "يجب العمل على التناغم بينهما لأنه سيكون مفيدا للبشرية والعالم والاستقرار الدولي والعالمي"، مشيرا إلى أن "ترامب يدرك أن الولايات المتحدة لم تعد الدولة المهيمنة الوحيدة في العالم".
© 2025 Sputnik
