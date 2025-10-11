https://sarabic.ae/20251011/تحرك-لإنقاذ-الزراعة-مسؤول-عراقي-بلادنا-لا-تحصل-سوى-على-30--من-احتياجاتها-المائية-1105880264.html

تحرك لإنقاذ الزراعة.. مسؤول عراقي: بلادنا لا تحصل سوى على 30 % من احتياجاتها المائية

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإلكتروني، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن "العراق لا يتسلّم حاليا سوى 30% فقط من احتياجه الفعلي من المياه".وأكد شمال أن "هذا العجز الكبير انعكس بشكل مباشر على قطاعات الزراعة ومياه الشرب والبيئة في العراق، خاصة بيئة الأهوار ومحيطها، التي تشهد تراجعا خطيرا في مناسيب المياه".وأضاف المسؤول العراقي أن بلاده "تسعى لتفعيل الاتفاقات السابقة مع تركيا، ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تواصل تنسيقها مع الجانب التركي عبر اللجان والاجتماعات الدورية، إلى جانب جهود داخلية لترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها".ويذكر أن اللجنة المشتركة لملف المياه بين العراق وتركيا، عقدت اجتماعا رسميا في العاصمة أنقرة، أمس الجمعة، برعاية وحضور وزيري خارجية البلدَين، لبحث سبل التعاون وإدارة الموارد المائية المشتركة، في ظل تفاقم أزمة المياه التي يعاني منها العراق.وناقش الجانبان العراقي والتركي، خلال اللقاء، آليات تعزيز التعاون الفني والدبلوماسي وتفعيل الاتفاق الإطاري المشترك، بهدف الوصول إلى حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى لمعالجة أزمة المياه وضمان توزيع منصف للموارد المائية.

