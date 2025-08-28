https://sarabic.ae/20250828/بعد-انخفاض-المياه-الجوفية-لأكثر-من-مترين-العراق-يفرض-عقوبات-صارمة-لحماية-ثروته-المائية-1104225400.html
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن الإجراءات بشأن مخالفة تكرار حفر آبار مياه غير النظامية، سيعاقب مرتكبها بالسجن لـ3 أعوام، ويغرّم بأكثر من 3 ملايين...
ونقل موقع "السومرية نيوز" الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، عن ميثم علي خضير، مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على ثروة البلاد من المياه الجوفية من الاستنزاف، ومع الشحّ الذي تعيشه حاليًا".وأكد خضير رصد انخفاض بمخزون المياه الجوفية المتجددة في العراق، بعمق يتجاوز المترين، ضمن الجهة الشرقية المحاذية لإيران، موضحًا أن "حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جدا نتيجة سقي الأراضي الزراعية بالطرق التقليدية، إضافة إلى استنزافها في المناطق الصحراوية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 مترا، والتي تم اكتشافها عبر الأقمار الصناعية".وشدد خضير على ضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ورفع الدعاوي القانونية الأصولية"، منوّهًا إلى استمرار جولات الفرق لمتابعة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الأمنية وبالتعاون مع الحكومات المحلية.وكشف عن تفعيل ما يقرب من 5 آلاف قضية للتجاوز على المياه الجوفية والمسجلة منذ العام 2020 وحتى الآن، من ضمنها 100 قضية خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن "الدعاوى القانونية تتضمن دفع غرامات بمبلغ 3 ملايين و300 ألف دينار، وفي حالة تكرار التجاوز يعاقب المخالف بالسجن لـ3 أعوام".وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.
بعد انخفاض المياه الجوفية لأكثر من مترين.. العراق يفرض عقوبات "صارمة" لحماية ثروته المائية
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن الإجراءات بشأن مخالفة تكرار حفر آبار مياه غير النظامية، سيعاقب مرتكبها بالسجن لـ3 أعوام، ويغرّم بأكثر من 3 ملايين دينار.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، عن ميثم علي خضير، مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على ثروة البلاد من المياه الجوفية من الاستنزاف، ومع الشحّ الذي تعيشه حاليًا".
وأكد خضير رصد انخفاض بمخزون المياه الجوفية المتجددة في العراق، بعمق يتجاوز المترين، ضمن الجهة الشرقية المحاذية لإيران، موضحًا أن "حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جدا نتيجة سقي الأراضي الزراعية بالطرق التقليدية، إضافة إلى استنزافها في المناطق الصحراوية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 مترا، والتي تم اكتشافها عبر الأقمار الصناعية".
وأضاف المسؤول العراقي أنه "تم غلق وردم الآبار المتدفقة، وضبط ومصادرة أجهزة الحفر غير المرخّصة، لا سيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة بحر النجف في المحافظة، إضافة إلى بحيرة "الرزازة" في محافظة كربلاء المقدسة".
وشدد خضير على ضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ورفع الدعاوي القانونية الأصولية"، منوّهًا إلى استمرار جولات الفرق لمتابعة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الأمنية وبالتعاون مع الحكومات المحلية.
وكشف عن تفعيل ما يقرب من 5 آلاف قضية للتجاوز على المياه الجوفية
والمسجلة منذ العام 2020 وحتى الآن، من ضمنها 100 قضية خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن "الدعاوى القانونية تتضمن دفع غرامات بمبلغ 3 ملايين و300 ألف دينار، وفي حالة تكرار التجاوز يعاقب المخالف بالسجن لـ3 أعوام".
يذكر أن العراق يحتاج من نهر الفرات
أكثر من المياه التي تصله منه، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.