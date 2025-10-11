عربي
تحطم طائرة خفيفة في أستراليا يسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص
تحطم طائرة خفيفة في أستراليا يسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان لها اليوم السبت، أن طائرة خفيفة تحطمت قرب مدينة ولونغونغ الساحلية في أستراليا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
تحطم طائرة خفيفة في أستراليا يسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

03:51 GMT 11.10.2025
أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان لها اليوم السبت، أن طائرة خفيفة تحطمت قرب مدينة ولونغونغ الساحلية في أستراليا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
موسكو –سبوتنيك. وقالت الشرطة: "في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم (السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025) [23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة]، استجابت خدمات الطوارئ لبلاغات عن تحطم طائرة في مطار شيل هاربور"، مضيفةً أنه "تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص".
تحطمت الطائرة الخاصة بعد وقت قصير من إقلاعها صباح السبت.
وأوضحت الشرطة، أن النيران اشتعلت في الطائرة عند سقوطها على الأرض.
وأضافت الشرطة: "لا توجد تقارير عن إصابة أي أشخاص آخرين"، وتم إبلاغ مكتب سلامة النقل الأسترالي بالحادث المأساوي.
