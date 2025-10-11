زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/زلزال-بقوة-55-درجات-يضرب-إثيوبيا-1105883917.html
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر شمالي إثيوبيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T17:42+0000
2025-10-11T17:42+0000
زلزال
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_46:0:935:500_1920x0_80_0_0_343e481bc739a2156bdf3f3ea61f06f1.jpg
وسجل الزلزال في الساعة 4:18 مساء بتوقيت غرينتش، على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة ميكيلي، التي يبلغ عدد سكانها 215 ألف نسمة.ويأتي هذا الزلزال في إطار سلسلة من الهزات الأرضية التي هزت إثيوبيا خلال الأشهر الماضية.وتعد إثيوبيا من أكثر المناطق عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع، الذي يعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم.
https://sarabic.ae/20250108/زلزالان-يهزان-إثيوبيا-دون-تسجيل-خسائر-1096580010.html
https://sarabic.ae/20251011/الفلبين-تهتز-من-جديد-زلزال-يضرب-سواحل-جزيرة-مينداناو-1105881852.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_157:0:824:500_1920x0_80_0_0_ee8ac98c2f657dce82a4179d9e0cb75b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا

17:42 GMT 11.10.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Aber آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Aber
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر شمالي إثيوبيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
وسجل الزلزال في الساعة 4:18 مساء بتوقيت غرينتش، على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة ميكيلي، التي يبلغ عدد سكانها 215 ألف نسمة.

وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بالإضافة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين السكان أو أضرار محتملة في البنى التحتية.

مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
زلزالان يهزان إثيوبيا دون تسجيل خسائر
8 يناير, 08:58 GMT
ويأتي هذا الزلزال في إطار سلسلة من الهزات الأرضية التي هزت إثيوبيا خلال الأشهر الماضية.

ففي 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات على بعد 142 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا، على عمق 10 كيلومترات.

زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
الفلبين تهتز من جديد.. زلزال يضرب سواحل جزيرة "مينداناو"
16:02 GMT
وتعد إثيوبيا من أكثر المناطق عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع، الذي يعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала