زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر شمالي إثيوبيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
وسجل الزلزال في الساعة 4:18 مساء بتوقيت غرينتش، على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة ميكيلي، التي يبلغ عدد سكانها 215 ألف نسمة.ويأتي هذا الزلزال في إطار سلسلة من الهزات الأرضية التي هزت إثيوبيا خلال الأشهر الماضية.وتعد إثيوبيا من أكثر المناطق عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع، الذي يعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم.
وسجل الزلزال في الساعة 4:18 مساء بتوقيت غرينتش، على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة ميكيلي، التي يبلغ عدد سكانها 215 ألف نسمة.
وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، بالإضافة إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين السكان أو أضرار محتملة في البنى التحتية.
ويأتي هذا الزلزال في إطار سلسلة من الهزات الأرضية
التي هزت إثيوبيا خلال الأشهر الماضية.
ففي 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات على بعد 142 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا، على عمق 10 كيلومترات.
وتعد إثيوبيا من أكثر المناطق عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع
، الذي يعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم.