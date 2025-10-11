https://sarabic.ae/20251011/الفلبين-تهتز-من-جديد-زلزال-يضرب-سواحل-جزيرة-مينداناو-1105881852.html
الفلبين تهتز من جديد.. زلزال يضرب سواحل جزيرة "مينداناو"
الفلبين تهتز من جديد.. زلزال يضرب سواحل جزيرة "مينداناو"
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة "مينداناو" الفلبينية، اليوم السبت، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T16:02+0000
2025-10-11T16:02+0000
2025-10-11T16:02+0000
الفلبين
زلزال
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065672430_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c313d0a5e58846d6d311031be298f586.jpg
ووفقا لعلماء الزلازل، سُجل الزلزال في الساعة 14:33 بالتوقيت المحلي، على بعد 12 كيلومترا شرق مدينة أراس آسان في مقاطعة سوريجاو ديل سور، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة.وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، ذكر أمس الجمعة، أن زلزالا بقوة 7.4 درجات ضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين.وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درجات، وأصدرت بدورها تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوبي البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.وتعد الزلازل فيها ظواهر متكررة تحدث بشكل شبه يومي، ما يدفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الكوارث الطبيعية وسبل الاستجابة لها.
https://sarabic.ae/20251010/زلزال-يضرب-الفلبين-بقوة-72-درجة-وخطر-تسونامي-1105819166.html
https://sarabic.ae/20250930/زلزال-قوي-يضرب-الفلبين-ومخاوف-من-تسونامي-فيديو-1105468278.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065672430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_474aee96f4bd7bee362c9edfc78185de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الفلبين, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
الفلبين, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
الفلبين تهتز من جديد.. زلزال يضرب سواحل جزيرة "مينداناو"
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة "مينداناو" الفلبينية، اليوم السبت، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
ووفقا لعلماء الزلازل، سُجل الزلزال في الساعة 14:33 بالتوقيت المحلي، على بعد 12 كيلومترا شرق مدينة أراس آسان في مقاطعة سوريجاو ديل سور، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة.
ووقع الزلزال على عمق 55 كيلومترا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، ذكر أمس الجمعة، أن زلزالا بقوة 7.4 درجات ضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين
.
وأشارالمركز إلى أن الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا.
وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا
، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درج
ات، وأصدرت بدورها تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوبي البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.
وتقع الفلبين ضمن نطاق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني العالي.
وتعد الزلازل فيها ظواهر متكررة تحدث بشكل شبه يومي، ما يدفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الكوارث الطبيعية وسبل الاستجابة لها.