عربي
الفلبين تهتز من جديد.. زلزال يضرب سواحل جزيرة "مينداناو"
الفلبين تهتز من جديد.. زلزال يضرب سواحل جزيرة "مينداناو"
ووفقا لعلماء الزلازل، سُجل الزلزال في الساعة 14:33 بالتوقيت المحلي، على بعد 12 كيلومترا شرق مدينة أراس آسان في مقاطعة سوريجاو ديل سور، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة.وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، ذكر أمس الجمعة، أن زلزالا بقوة 7.4 درجات ضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين.وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درجات، وأصدرت بدورها تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوبي البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.وتعد الزلازل فيها ظواهر متكررة تحدث بشكل شبه يومي، ما يدفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الكوارث الطبيعية وسبل الاستجابة لها.
الفلبين تهتز من جديد.. زلزال يضرب سواحل جزيرة "مينداناو"

زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة "مينداناو" الفلبينية، اليوم السبت، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
ووفقا لعلماء الزلازل، سُجل الزلزال في الساعة 14:33 بالتوقيت المحلي، على بعد 12 كيلومترا شرق مدينة أراس آسان في مقاطعة سوريجاو ديل سور، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة.

ووقع الزلزال على عمق 55 كيلومترا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوبي الفلبين ويهدد بحدوث تسونامي
أمس, 02:06 GMT
وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، ذكر أمس الجمعة، أن زلزالا بقوة 7.4 درجات ضرب جزيرة "مينداناو" في الفلبين.

وأشارالمركز إلى أن الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
زلزال قوي يضرب الفلبين ومخاوف من تسونامي.. فيديو
30 سبتمبر, 16:47 GMT
وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درجات، وأصدرت بدورها تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوبي البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.

وتقع الفلبين ضمن نطاق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبركاني العالي.

وتعد الزلازل فيها ظواهر متكررة تحدث بشكل شبه يومي، ما يدفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الكوارث الطبيعية وسبل الاستجابة لها.
