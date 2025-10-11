عربي
مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بمدينة ليلاند بولاية مسيسيبي الأمريكية
مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بمدينة ليلاند بولاية مسيسيبي الأمريكية
مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بمدينة ليلاند بولاية مسيسيبي الأمريكية

17:29 GMT 11.10.2025
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في حادث إطلاق نار هزّ مدينة ليلاند بولاية مسيسيبي الأمريكية، اليوم السبت، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.
وأفاد رئيس بلدية ليلاند، جون لي، في تصريحات لشبكة إعلام أمريكية، بأن الحادث وقع في شارع رئيسي بالمدينة، تزامنًا مع احتفالات سكانية بمباراة "العودة" بين مدرستي ليلاند وتشارلستون الثانويتين.

وأضاف أن 4 من المصابين نُقلوا جوًا إلى مستشفيات المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل حالتهم الصحية حتى الآن.

وأكد لي أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أنه لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى اللحظة.
الشرطة الأمريكية تعتقل أحد المؤيدين لفلسطين في حرم جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في 2 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية
28 سبتمبر, 04:55 GMT
يشار إلى أن ليلاند الواقعة في مقاطعة واشنطن، يبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة، وفقًا لتعداد عام 2020.
وكانت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، أكدت الشهر الماضي، تعرض العديد من الأشخاص للإصابة بطلقات نارية في نادٍ ريفي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
ونقلت وسائل إعلام غربية، الشهر الماضي، عن الشرطة الأمريكية، أن عملية إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا بولاية نيو هامبشاير.
الشرطة الأمريكية بعد هجوم كولورادو 2 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
قتلى إثر إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية .. وترامب يعلق
27 أغسطس, 16:23 GMT
وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن اثنين من المشتبه بهم هربا من مكان الحادث، وأنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرًا طليقًا، في وقت قُتل شخص وأصيب آخرون.
وفي الوقت ذاته، أصدرت مدينة دانستابل بولاية ماساتشوستس، المجاورة لمدينة ناشوا، أمرًا للسكان بالبقاء داخل منازلهم.
ويشار إلى أن مدينة ناشوا تقع على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.
