مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بمدينة ليلاند بولاية مسيسيبي الأمريكية
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في حادث إطلاق نار هزّ مدينة ليلاند بولاية مسيسيبي الأمريكية، اليوم السبت، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في حادث إطلاق نار هزّ مدينة ليلاند بولاية مسيسيبي الأمريكية، اليوم السبت، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.
وأفاد رئيس بلدية ليلاند، جون لي، في تصريحات لشبكة إعلام أمريكية، بأن الحادث وقع في شارع رئيسي بالمدينة، تزامنًا مع احتفالات سكانية بمباراة "العودة" بين مدرستي ليلاند وتشارلستون الثانويتين.
وأضاف أن 4 من المصابين نُقلوا جوًا إلى مستشفيات المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل حالتهم الصحية حتى الآن.
وأكد لي أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث
، مشيرًا إلى أنه لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى اللحظة.
يشار إلى أن ليلاند الواقعة في مقاطعة واشنطن، يبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة، وفقًا لتعداد عام 2020.
وكانت شرطة ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، أكدت الشهر الماضي، تعرض العديد من الأشخاص للإصابة بطلقات نارية في نادٍ ريفي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
ونقلت وسائل إعلام غربية، الشهر الماضي، عن الشرطة الأمريكية، أن عملية إطلاق النار وقعت في نادي "سكاي ميدو كانتري كلوب" في مدينة ناشوا بولاية نيو هامبشاير.
وأشارت الشرطة الأمريكية
إلى أن اثنين من المشتبه بهم هربا من مكان الحادث، وأنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرًا طليقًا، في وقت قُتل شخص وأصيب آخرون.
وفي الوقت ذاته، أصدرت مدينة دانستابل بولاية ماساتشوستس، المجاورة لمدينة ناشوا، أمرًا للسكان بالبقاء داخل منازلهم.
ويشار إلى أن مدينة ناشوا تقع على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.