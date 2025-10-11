https://sarabic.ae/20251011/واشنطن-ترصد-مكافأة-ضخمة-مقابل-معلومات-عن-شخصين-حاولا-الحصول-على-معدات-حساسة-لإيران-1105862503.html
واشنطن ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن شخصين حاولا الحصول على معدات حساسة لإيران
واشنطن ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن شخصين حاولا الحصول على معدات حساسة لإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "شخصين إيرانيين يدعيان مجيد نيلي ومهدي فرشجي، وعن أنشطة شركة "به جول بارس"... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T05:39+0000
2025-10-11T05:39+0000
2025-10-11T05:39+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، أن "نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في إيران، بما في ذلك الحرس الثوري".ودعا الحساب، المستخدمين إلى التواصل مع البرنامج إذا كانت لديهم أي معلومات عن نيلي أو فرشجي أو عن الأنشطة المالية لشركة "به جول بارس".وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، في الآونة الأخيرة، 4 جماعات موالية لإيران على قائمة عقوباتها، استمرارا لسياسة الضغط على طهران.ونشرت الخارجية الأمريكية، بيانا أدرجت من خلاله 4 جماعات موالية لإيران، حيث تم "تصنيف حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي"، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".وأوضحت أن "إيران تقدّم الدعم الذي يمكّن هذه الجماعات من التخطيط لهجمات أو تسهيلها أو تنفيذها بشكل مباشر في جميع أنحاء العراق"، مضيفة أن "تلك الجماعات شنّت سابقا هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد تستضيف قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250922/الولايات-المتحدة-تفرض-قيودا-على-تحركات-وفد-إيران-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105146075.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
واشنطن ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن شخصين حاولا الحصول على معدات حساسة لإيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "شخصين إيرانيين يدعيان مجيد نيلي ومهدي فرشجي، وعن أنشطة شركة "به جول بارس" للتجارة".
وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، أن "نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في إيران، بما في ذلك الحرس الثوري".
ودعا الحساب، المستخدمين إلى التواصل مع البرنامج إذا كانت لديهم أي معلومات عن نيلي أو فرشجي أو عن الأنشطة المالية لشركة "به جول بارس".
وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، في الآونة الأخيرة، 4 جماعات موالية لإيران على قائمة عقوباتها
، استمرارا لسياسة الضغط على طهران.
ونشرت الخارجية الأمريكية، بيانا أدرجت من خلاله 4 جماعات موالية لإيران، حيث تم "تصنيف حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي"، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وأوضحت أن "إيران تقدّم الدعم الذي يمكّن هذه الجماعات من التخطيط لهجمات أو تسهيلها أو تنفيذها بشكل مباشر في جميع أنحاء العراق"، مضيفة أن "تلك الجماعات شنّت سابقا هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد تستضيف قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.
وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل،
وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.