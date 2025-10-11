https://sarabic.ae/20251011/واشنطن-ترصد-مكافأة-ضخمة-مقابل-معلومات-عن-شخصين-حاولا-الحصول-على-معدات-حساسة-لإيران-1105862503.html

واشنطن ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن شخصين حاولا الحصول على معدات حساسة لإيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن "شخصين إيرانيين يدعيان مجيد نيلي ومهدي فرشجي، وعن أنشطة شركة "به جول بارس"... 11.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، أن "نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في إيران، بما في ذلك الحرس الثوري".ودعا الحساب، المستخدمين إلى التواصل مع البرنامج إذا كانت لديهم أي معلومات عن نيلي أو فرشجي أو عن الأنشطة المالية لشركة "به جول بارس".وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، في الآونة الأخيرة، 4 جماعات موالية لإيران على قائمة عقوباتها، استمرارا لسياسة الضغط على طهران.ونشرت الخارجية الأمريكية، بيانا أدرجت من خلاله 4 جماعات موالية لإيران، حيث تم "تصنيف حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي"، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".وأوضحت أن "إيران تقدّم الدعم الذي يمكّن هذه الجماعات من التخطيط لهجمات أو تسهيلها أو تنفيذها بشكل مباشر في جميع أنحاء العراق"، مضيفة أن "تلك الجماعات شنّت سابقا هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد تستضيف قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.

