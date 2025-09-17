https://sarabic.ae/20250917/أمريكا-تصنف-4-جماعات-موالية-لإيران-منظمات-إرهابية-1104951385.html
أمريكا تصنف 4 جماعات موالية لإيران "منظمات إرهابية"
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 4 جماعات موالية لإيران على قائمة عقوباتها، استمرارا لسياسة الضغط على طهران. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
ونشرت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أدرجت من خلاله 4 جماعات موالية لإيران، حيث تم "تصنيف حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي"، على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".وأوضحت أن "إيران تقدّم الدعم الذي يمكّن هذه الجماعات من التخطيط لهجمات أو تسهيلها أو تنفيذها بشكل مباشر في جميع أنحاء العراق"، مضيفة أن "تلك الجماعات شنّت سابقا هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وقواعد تستضيف قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف".ويشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت سابقا هذه الجماعات الأربع جميعها على "قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت، الثلاثاء الماضي، 16 سبتمبر/أيلول، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 4 أشخاص و12 كيانا، بتهمة ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال يستفيد منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
