واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بإيران تشمل 4 أشخاص و12 كيانا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 4 أشخاص و12 كيانا، بتهمة ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال...
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ميسرين ماليين إيرانيين وأشخاص وكيانات في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، بسبب دورهم في تنسيق نقل أموال، بما في ذلك عوائد بيع نفط إيراني، يستفيد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية"، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بحزمة العقوبات الأخيرة.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.إيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدةالرئيس الإيراني: أقترح إنشاء آلية داخل مجموعة "بريكس" لمواجهة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت 4 أشخاص و12 كيانا، بتهمة ضلوعهم في أنشطة تنسيق نقل أموال يستفيد منها الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان: "اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ميسرين ماليين إيرانيين وأشخاص وكيانات في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، بسبب دورهم في تنسيق نقل أموال، بما في ذلك عوائد بيع نفط إيراني، يستفيد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية"، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بحزمة العقوبات الأخيرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت، في 30 تموز/يوليو الماضي، فرض أكبر حزمة عقوبات مرتبطة بإيران منذ عام 2018، تشمل أكثر من 100 فرد وكيان وسفينة شحن نفط تابعة لحسين شمخاني نجل المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني.

وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الخارجية الإيرانية: التهديدات الأوروبية لن تحقق أهدافها وإسرائيل تهديد للأمن الإقليمي
11 سبتمبر, 09:09 GMT
يذكر أن إسرائيل وإيران، تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا استمر من 13 إلى 24 يونيو/ حزيران الماضي.
وشملت الحرب، قصف إيران لـ"أهداف استراتيجية" في إسرائيل، وتدمير إسرائيل لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/ حزيران 2025، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
إيران: بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية التعاون الجديدة
الرئيس الإيراني: أقترح إنشاء آلية داخل مجموعة "بريكس" لمواجهة العقوبات
