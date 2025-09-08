https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-الإيراني-أقترح-إنشاء-آلية-داخل-مجموعة-بريكس-لمواجهة-العقوبات-1104630320.html
الرئيس الإيراني: أقترح إنشاء آلية داخل مجموعة "بريكس" لمواجهة العقوبات
اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، إنشاء آلية داخل مجموعة "بريكس" لمواجهة العقوبات الأحادية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657238_0:104:2200:1342_1920x0_80_0_0_7d61da13b664cd54c481033ac0aea9fd.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي للرئيس الإيراني قوله: "يمكن لمجموعة "بريكس" تطوير آلية مشتركة لدعم أعضائها في مواجهة العقوبات الأحادية غير القانونية، ولمواصلة تنمية اقتصاداتها دون التعرض لضغوط سياسية جائرة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة استثنائية لمجموعة "بريكس"، عقدت بمبادرة منه، أن العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية بين الدول.وتعقد البرازيل قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس"، اليوم الإثنين، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".
اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، إنشاء آلية داخل مجموعة "بريكس" لمواجهة العقوبات الأحادية.
ونقل الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي للرئيس الإيراني قوله: "يمكن لمجموعة "بريكس" تطوير آلية مشتركة لدعم أعضائها في مواجهة العقوبات الأحادية غير القانونية، ولمواصلة تنمية اقتصاداتها دون التعرض لضغوط سياسية جائرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة استثنائية لمجموعة "بريكس"، عقدت بمبادرة منه، أن العقوبات الثانوية تعيق تعزيز العلاقات التجارية بين الدول.
وقال لولا دا سيلفا: "فرض إجراءات تتجاوز الحدود الإقليمية يهدد مؤسساتنا، والعقوبات الثانوية تحد من حريتنا في تعزيز التجارة بين الدول الصديقة، وسياسة "فرق تسد" هي الاستراتيجية الجديدة للعمل الأحادي الجانب، ويجب على مجموعة "بريكس" أن تظهر أن التعاون هو فوق كل شيء".
وتعقد البرازيل قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس"، اليوم الإثنين، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا،
لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا
والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".