السيسي: مجموعة "بريكس" تواصل تعزيز التعاون البناء على أساس الاحترام المتبادل
السيسي: مجموعة "بريكس" تواصل تعزيز التعاون البناء على أساس الاحترام المتبادل
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" تعزز باستمرار التعاون البنّاء القائم بين الدول على مبادئ الاحترام المتبادل. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T13:29+0000
2025-09-08T13:30+0000
العالم
مصر
روسيا
الصين
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg
وقال السيسي، في كلمته خلال القمة الطارئة لدول "بريكس"، إن "أهمية بريكس كمنتدى دولي بارز تتزايد، فالمجموعة تواصل دفع التعاون البنّاء بين الدول على مبادئ الاحترام المتبادل".وأضاف: "لقد كان هناك تأثير سلبي مباشر على منظومة الأمم المتحدة، وخاصة على مجلس الأمن. وقد دفع تراجع الثقة به عدداً من الدول إلى المطالبة بإصلاح شامل للمجلس".وأكد أن "مجلس الأمن أثبت عجزه عن القيام بدوره في حل النزاعات".وتعقد البرازيل قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس"، اليوم الاثنين، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملينالرئيس الصيني يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى تعزيز التعاون بين البلدين
مصر
الصين
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن مجموعة "بريكس" تعزز باستمرار التعاون البنّاء القائم بين الدول على مبادئ الاحترام المتبادل.
وقال السيسي، في كلمته خلال القمة الطارئة لدول "بريكس"، إن "أهمية بريكس كمنتدى دولي بارز تتزايد، فالمجموعة تواصل دفع التعاون البنّاء بين الدول على مبادئ الاحترام المتبادل".

وأشار الرئيس المصري إلى أن الثقة في مجلس الأمن الدولي تراجعت، وأن هذه المؤسسة لم تعد تؤدي دورها في تسوية النزاعات.

وأضاف: "لقد كان هناك تأثير سلبي مباشر على منظومة الأمم المتحدة، وخاصة على مجلس الأمن. وقد دفع تراجع الثقة به عدداً من الدول إلى المطالبة بإصلاح شامل للمجلس".
وأكد أن "مجلس الأمن أثبت عجزه عن القيام بدوره في حل النزاعات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الرئيس الصيني: "بريكس" ستصمد أمام اختبار الاضطرابات الدولية وستواصل التطور
13:24 GMT
وتعقد البرازيل قمة افتراضية استثنائية لدول "بريكس"، اليوم الاثنين، بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت دول أخرى إلى "بريكس".
لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملين
الرئيس الصيني يدعو رئيس الوزراء الهندي إلى تعزيز التعاون بين البلدين
